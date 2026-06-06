سیاهپوشی در جام جهانی در شب عاشورا
فدراسیون فوتبال عراق در ایام شهادت امام حسین(ع) در جام جهانی به دنبال پوشیدن پیراهن مشکی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۰۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فدراسیون فوتبال عراق به دلیل همزمانی بازیاش با سنگال در جام جهانی با شب شهادت امام حسین (ع)، از فیفا درخواست کرد مجوز پوشیدن پیراهن مشکی را برای این مسابقه صادر کند تا بازیکنان به این مناسبت مذهبی ادای احترام کنند. رنگ سیاه لباس سوم تیم ملی عراق بعد از سبز و سفید به شمار میآید و امکان صدور مجوز توسط فیفا برای پوشیدن کیت سوم وجود دارد.
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