بیانیه تند حزبالله پس از حمله اسراییل به ارتش لبنان
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حزبالله لبنان در بیانیهای رسمی، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یک خودروی نظامی ارتش لبنان را بهشدت محکوم کرد و آن را «جنایتی هدفمند و بزدلانه» توصیف نمود که در ادامه سلسله تجاوزات این رژیم علیه مردم لبنان صورت گرفته است.
در این بیانیه آمده است: حمله انجامشده که به شهادت دو افسر و یک سرباز ارتش لبنان منجر شد، اقدامی از پیش برنامهریزیشده است که به جنایات مکرر رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف لبنان، بهویژه در جنوب و بقاع غربی، افزوده میشود.
حزبالله همچنین این رخداد را نتیجه طبیعی بیتوجهی به حاکمیت ملی و نادیده گرفتن حقوق مردم لبنان از سوی مقامات بیروت دانست و گفت: این اقدام، نتیجه طبیعی بیتوجهی به حاکمیت ملی کشور، خون مردم و همچنین امتیازدهیهای بیحاصل است؛ امتیازهایی که آخرین نمونه آن تسلیم کامل در برابر شروط دشمن در واشنگتن بوده و همین مسئله، رژیم صهیونیستی را به تداوم تجاوزات و بیحرمتی به خون مردم و ارتش لبنان تشویق کرده است».
در ادامه این بیانیه، حزبالله با ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای شهدای ارتش لبنان و همچنین فرماندهی و نیروهای این نهاد نظامی، بار دیگر بر حمایت خود از ارتش ملی لبنان تأکید کرده است.
ارتش لبنان صبح امروز از شهادت یک افسر عالیرتبه به همراه دو نظامی دیگر در حمله پهپادی ارتش اسرائیل در جاده الخردلی به النبطیه واقع در جنوب لبنان خبر داد.
سرتیپ «وصام صبرا»، سروان «ایلی خوری» و «حسن غزال» بعنوان شهدای این حمله اعلام شدهاند.
فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد: «در پی یک حمله وحشیانه و تجاوزکارانه اسرائیل به یک خودروی نظامی در جاده کفرتبنیت ـ الخردلی در استان نبطیه، دو افسر ارتش با درجههای سرتیپ و سروان به همراه یک سرباز به شهادت رسیدند.»