عکس: تولد جوجه لاکپشتهای پوزهعقابی در سواحل جزیره کیش
جوجه لاکپشتهای پوزهعقابی پس از خروج از تخمها در سواحل جزیره کیش، مسیر خود را به سمت آبهای خلیج فارس طی میکنند. این گونه ارزشمند که از گونههای در معرض خطر انقراض به شمار میرود، هر سال در فصل تخمگذاری برای زادآوری به سواحل جنوبی ایران از جمله کیش بازمیگردد.
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برچسبها:عکس خبری لاکپشتهای پوزهعقابی جزیره کیش خلیج فارس
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