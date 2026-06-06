«ومهان» ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا را خرید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اهداف؛ در این معامله بلوک ۵ درصدی (معادل ۱۵ میلیارد سهم) از هلدینگ گروه پتروشیمی تابان فردا به سبد سرمایه‌گذاری مهر آیندگان اضافه شد.

۵ درصد از کل سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بر مبنای ۵۰ درصد خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، رقم ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که از این میزان، بخش نقدی معادل ۵.۷ هزار میلیارد تومان است. همچنین باقیمانده ثمن معامله به میزان ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان طی ۴ قسط مساوی ۹.۱ هزار میلیارد تومانی از سال ۱۴۰۶ الی ۱۴۰۹ تسویه خواهد شد.

خلاصه شرایط مالی معامله