«ومهان» ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا را خرید
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) از خرید ۵ درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۰۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اهداف؛ در این معامله بلوک ۵ درصدی (معادل ۱۵ میلیارد سهم) از هلدینگ گروه پتروشیمی تابان فردا به سبد سرمایهگذاری مهر آیندگان اضافه شد.
۵ درصد از کل سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بر مبنای ۵۰ درصد خالص ارزش روز داراییها (NAV)، رقم ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که از این میزان، بخش نقدی معادل ۵.۷ هزار میلیارد تومان است. همچنین باقیمانده ثمن معامله به میزان ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان طی ۴ قسط مساوی ۹.۱ هزار میلیارد تومانی از سال ۱۴۰۶ الی ۱۴۰۹ تسویه خواهد شد.
خلاصه شرایط مالی معامله
|ثمن کل معامله
|۴۲۵٬۰۴۱٬۹۸۸٬۲۲۱٬۴۰۵ ریال
|بخش نقدی (پرداخت اول)
|۵۷٬۷۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
|ساختار پرداخت باقیمانده
|۴ قسط مساوی سالانه
|نرخ بهره اقساط
|۲۳ درصد سالانه
|سهام موضوع معامله
|۱۵ میلیارد سهم (۵%)
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