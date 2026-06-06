وضعیت جاده چالوس امروز چگونه است؟

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد و گفت: هم‌ اکنون بخش‌هایی از محورهای شمالی و برخی آزادراه‌های منتهی به پایتخت با ترافیک سنگین مواجه هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به افزایش حجم تردد در محور‌های شمالی کشور اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال، مقرر شد از ساعت ۱۵ امروز ۱۶ خرداد ماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این دو محور تا اطلاع بعدی ممنوع شود.

وی افزود: همچنین به منظور مدیریت و تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به صورت یک‌طرفه تحت مدیریت ترافیکی قرار خواهد گرفت و این محدودیت تا زمان روان‌سازی جریان عبور و مرور ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب در محدوده مرزن‌آباد، حدفاصل ماسال تا میانک و همچنین محدوده ولی‌آباد سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری در این محور تردد کنند.

سردار کرمی‌اسد با بیان اینکه تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محور‌های شمالی کشور گزارش نشده است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد و گفت: در این محور حدفاصل پل کردان تا پل حصارک، محدوده مهرشهر و همچنین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، بار ترافیکی سنگینی وجود دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی برخی استان‌ها، افزود: وزش باد و گردوخاک در برخی محور‌های استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان گزارش شده است که می‌تواند موجب کاهش دید افقی رانندگان شود؛ از این رو رعایت فاصله طولی و توجه کامل به جلو ضروری است.

وی در پایان از مسدود بودن محور غیرشریانی پاتاوه–دهدشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند.