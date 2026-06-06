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وضعیت جاده چالوس امروز چگونه است؟

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد و گفت: هم‌ اکنون بخش‌هایی از محورهای شمالی و برخی آزادراه‌های منتهی به پایتخت با ترافیک سنگین مواجه هستند.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۰۰
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وضعیت جاده چالوس امروز چگونه است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به افزایش حجم تردد در محور‌های شمالی کشور اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال، مقرر شد از ساعت ۱۵ امروز ۱۶ خرداد ماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این دو محور تا اطلاع بعدی ممنوع شود.

وی افزود: همچنین به منظور مدیریت و تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به صورت یک‌طرفه تحت مدیریت ترافیکی قرار خواهد گرفت و این محدودیت تا زمان روان‌سازی جریان عبور و مرور ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب در محدوده مرزن‌آباد، حدفاصل ماسال تا میانک و همچنین محدوده ولی‌آباد سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری در این محور تردد کنند.

سردار کرمی‌اسد با بیان اینکه تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محور‌های شمالی کشور گزارش نشده است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد و گفت: در این محور حدفاصل پل کردان تا پل حصارک، محدوده مهرشهر و همچنین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، بار ترافیکی سنگینی وجود دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی برخی استان‌ها، افزود: وزش باد و گردوخاک در برخی محور‌های استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان گزارش شده است که می‌تواند موجب کاهش دید افقی رانندگان شود؛ از این رو رعایت فاصله طولی و توجه کامل به جلو ضروری است.

وی در پایان از مسدود بودن محور غیرشریانی پاتاوه–دهدشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند.

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