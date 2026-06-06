امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم حضوری است

وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم نهایی و حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در مراسم رونمایی از سامانه اردو‌های دانش آموزی گفت: تلاش می‌کنیم امتحانات از ۱۳ تیر آغاز شود.

وی افزود: به دانش آموزان توصیه می‌کنم از آلان آمادگی لازم را کسب کنند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همه ملاحضات لازم برای کاهش نگرانی دانش آموزان و خانواده‌ها رعایت می‌شود.

تربیت معلم، مهم‌ترین مأموریت راهبردی دانشگاه فرهنگیان است

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان نهادی راهبردی و اثرگذار در تربیت معلم و آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است.

کاظمی بر اهمیت جایگاه ولایت در نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: حضور پرشور و بانشاط مردم در برنامه‌های مرتبط با عید غدیر، جلوه‌ای از پیوند عمیق جامعه با ارزش‌های دینی و ولایی است.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، این پیام را حکیمانه، راهبردی و برخوردار از نگاهی عمیق و آرمانی توصیف کرد و افزود: اندیشه‌ها، آرمان‌ها و مسیر ترسیم‌شده از سوی امام خمینی (ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی، همچنان زنده و جاری است و امروز نیز رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری نعمتی بزرگ برای ملت ایران به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌ها و آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

تقدیر از خدمات رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان

کاظمی در ادامه با قدردانی از خدمات رجبعلی برزویی؛ رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: بررسی منصفانه عملکرد دانشگاه فرهنگیان نشان می‌دهد که در دوره مسئولیت ایشان، شاخص‌های مختلف دانشگاه در حوزه منابع، توسعه فضا‌های آموزشی، تجهیزات، زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی روندی رو به رشد و قابل توجه داشته است.

وی افزود: فعالیت‌های مؤثر در سطح استان‌ها، پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و مدیریت مناسب شرایط دانشگاه از جمله اقدامات ارزشمندی بود که در این دوره به انجام رسید. هرچند دانشگاه فرهنگیان همچنان با برخی چالش‌ها مواجه است، اما این مسائل در دوره مدیریت ایشان با رویکردی منطقی و مبتنی بر ضوابط و مقررات دنبال شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به استعفای برزویی، گفت: طی هفته‌های گذشته تلاش شد از ظرفیت و تجربیات ایشان همچنان استفاده شود، اما با توجه به اصرار ایشان برای جابه‌جایی، این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت. در این میان برخی مطالب و فضاسازی‌های غیرمنصفانه نیز علیه ایشان مطرح شد که با واقعیت عملکرد وی همخوانی نداشت.

کاظمی ادامه داد: دکتر برزویی همچنان از سرمایه‌های ارزشمند آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان محسوب می‌شوند و در آینده نیز از تجربیات و مشورت‌های ایشان بهره خواهیم برد.

حمیدی؛ چهره‌ای علمی و اجرایی برای هدایت دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش در تشریح دلایل انتخاب مهرزاد حمیدی به عنوان رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان نهادی راهبردی و اثرگذار در تربیت معلم و آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ از این رو برای مدیریت آن به فردی نیاز داشتیم که در کنار توانمندی‌های علمی، از تجربه اجرایی و شناخت عمیق از آموزش و پرورش نیز برخوردار باشد.

وی افزود: دکتر حمیدی از جمله مدیران و استادانی است که با مسائل آموزش و پرورش آشنایی عمیق دارد و سال‌ها در حوزه‌های اجرایی، علمی و پژوهشی فعالیت کرده است. حضور در شورا‌ها و مجامع تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، اجرای طرح‌های متعدد علمی و پژوهشی و همچنین برخورداری از شبکه ارتباطی گسترده در سطح کشور از جمله ظرفیت‌های ارزشمند ایشان به شمار می‌رود.

کاظمی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه دانشگاه فرهنگیان با شتاب بیشتری ادامه یابد و این دانشگاه در تحقق منویات مقام معظم رهبری، تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی و حرکت به سوی دانشگاهی تمدن‌ساز و انسان‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

انتصاب نماینده هیئت عالی گزینش

گفتنی است در این جلسه توسط وزیر آموزش و پرورش و با حکم آقای جلیلوند؛ رضا روستایی به عنوان نماینده هیئت عالی گزینش در هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.