صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم حضوری است

وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم نهایی و حضوری برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۹۷
| |
2116 بازدید
امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم حضوری است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در مراسم رونمایی از سامانه اردو‌های دانش آموزی گفت: تلاش می‌کنیم امتحانات از ۱۳ تیر آغاز شود.

وی افزود: به دانش آموزان توصیه می‌کنم از آلان آمادگی لازم را کسب کنند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همه ملاحضات لازم برای کاهش نگرانی دانش آموزان و خانواده‌ها رعایت می‌شود.

تربیت معلم، مهم‌ترین مأموریت راهبردی دانشگاه فرهنگیان است

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان نهادی راهبردی و اثرگذار در تربیت معلم و آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است.

کاظمی بر اهمیت جایگاه ولایت در نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: حضور پرشور و بانشاط مردم در برنامه‌های مرتبط با عید غدیر، جلوه‌ای از پیوند عمیق جامعه با ارزش‌های دینی و ولایی است.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، این پیام را حکیمانه، راهبردی و برخوردار از نگاهی عمیق و آرمانی توصیف کرد و افزود: اندیشه‌ها، آرمان‌ها و مسیر ترسیم‌شده از سوی امام خمینی (ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی، همچنان زنده و جاری است و امروز نیز رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری نعمتی بزرگ برای ملت ایران به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌ها و آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

تقدیر از خدمات رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان

کاظمی در ادامه با قدردانی از خدمات رجبعلی برزویی؛ رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: بررسی منصفانه عملکرد دانشگاه فرهنگیان نشان می‌دهد که در دوره مسئولیت ایشان، شاخص‌های مختلف دانشگاه در حوزه منابع، توسعه فضا‌های آموزشی، تجهیزات، زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی روندی رو به رشد و قابل توجه داشته است.

وی افزود: فعالیت‌های مؤثر در سطح استان‌ها، پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و مدیریت مناسب شرایط دانشگاه از جمله اقدامات ارزشمندی بود که در این دوره به انجام رسید. هرچند دانشگاه فرهنگیان همچنان با برخی چالش‌ها مواجه است، اما این مسائل در دوره مدیریت ایشان با رویکردی منطقی و مبتنی بر ضوابط و مقررات دنبال شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به استعفای برزویی، گفت: طی هفته‌های گذشته تلاش شد از ظرفیت و تجربیات ایشان همچنان استفاده شود، اما با توجه به اصرار ایشان برای جابه‌جایی، این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت. در این میان برخی مطالب و فضاسازی‌های غیرمنصفانه نیز علیه ایشان مطرح شد که با واقعیت عملکرد وی همخوانی نداشت.

کاظمی ادامه داد: دکتر برزویی همچنان از سرمایه‌های ارزشمند آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان محسوب می‌شوند و در آینده نیز از تجربیات و مشورت‌های ایشان بهره خواهیم برد.

حمیدی؛ چهره‌ای علمی و اجرایی برای هدایت دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش در تشریح دلایل انتخاب مهرزاد حمیدی به عنوان رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان نهادی راهبردی و اثرگذار در تربیت معلم و آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ از این رو برای مدیریت آن به فردی نیاز داشتیم که در کنار توانمندی‌های علمی، از تجربه اجرایی و شناخت عمیق از آموزش و پرورش نیز برخوردار باشد.

وی افزود: دکتر حمیدی از جمله مدیران و استادانی است که با مسائل آموزش و پرورش آشنایی عمیق دارد و سال‌ها در حوزه‌های اجرایی، علمی و پژوهشی فعالیت کرده است. حضور در شورا‌ها و مجامع تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، اجرای طرح‌های متعدد علمی و پژوهشی و همچنین برخورداری از شبکه ارتباطی گسترده در سطح کشور از جمله ظرفیت‌های ارزشمند ایشان به شمار می‌رود.

کاظمی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه دانشگاه فرهنگیان با شتاب بیشتری ادامه یابد و این دانشگاه در تحقق منویات مقام معظم رهبری، تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی و حرکت به سوی دانشگاهی تمدن‌ساز و انسان‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

انتصاب نماینده هیئت عالی گزینش

گفتنی است در این جلسه توسط وزیر آموزش و پرورش و با حکم آقای جلیلوند؛ رضا روستایی به عنوان نماینده هیئت عالی گزینش در هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امتحانات پایه یازدهم پایه دوازدهم حضوری دانشگاه فرهنگیان
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور 1405 قطعی است
تغییر زمان‌بندی امتحانات دانشگاه شهیدبهشتی
نحوه برگزاری امتحانات نهایی مشخص شد
زمان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد
تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد
ماجرای اعلام برنامه امتحانات نهایی
انتخاب هیئت‌رئیسه‌ها از حالت آنلاین خارج شد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا
اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mIT
tabnak.ir/005mIT