احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس به مدت ۴ روز
استانداری هرمزگان خبر از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهر بندرعباس به مدت چهار روز داده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۹۴| |
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به گزارش تابناک؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار به مدت چهار روز از امروز ۱۶ خردادماه لغایت چهار شنبه ۲۰ خردادماه در شهر بندرعباس وجود دارد.
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