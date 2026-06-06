احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس به مدت ۴ روز

به گزارش تابناک؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار به مدت چهار روز از امروز ۱۶ خردادماه لغایت چهار شنبه ۲۰ خردادماه در شهر بندرعباس وجود دارد.