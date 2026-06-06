ادعای جدید الحدث درباره پرونده هستهای
به گزارش تابناک به نقل از فارس، در شرایطی که نقض مکرر آتشبس توسط آمریکا و اسرائیل، مسیر مذاکرات را با موانع متعدد روبهرو کرده و باعث توقف تبادل پیامها در مقطعی شده است، روزنامه الحدث ادعا کرده که ایران خواستار مذاکرات سهماهه درباره جزئیات پرونده هستهای است. این خبر در حالی منتشر شده که الحدث و دیگر رسانه سعودی، العربیه، پیش از این مدعی شده بودند که ترامپ با مذاکرات بیش از دو ماه مخالفت کرده است. به گفته این رسانهها، رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده که «ایران باید هر چه سریعتر به (پیشنهادات آمریکا) پاسخ دهد.» العربیه همچنین ادعا کرده که در زمینه آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران، «پیشرفتهایی حاصل شده»، اما همچنان اختلافات بر سر «میزان این مبالغ» و «زمان آزادسازی» این وجوه بلوکهشده پابرجاست. در ادامه تلاشهای میانجیها، امروز شنبه قرار است محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به ایران سفر کند. به گفته رسانهها، هدف از این سفر گفتوگو در مورد «یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا» و همچنین تبادل پیام است.