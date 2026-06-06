عکس: تشییع پیکر شهید «قدرت زرنگاری» در جزیره هرمز
پیکر شهید «قدرت زرنگاری»، از مدافعان امنیت تنگه هرمز، امروز ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور پرشور مردم در جزیره هرمز تشییع و در گلزار شهدای این جزیره به خاک سپرده شد. این شهید والامقام ۴ خردادماه هنگام مأموریت در محدوده جزیره لارک به شهادت رسید.
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برچسبها:عکس خبری تشییع شهید قدرت زرنگاری جزیره هرمز
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