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کد خبر: ۱۳۷۷۲۹۲
بازدید: ۳۲۷۲
نظرات: ۱

عکس: تشییع پیکر شهید «قدرت زرنگاری» در جزیره هرمز

پیکر شهید «قدرت زرنگاری»، از مدافعان امنیت تنگه هرمز، امروز ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور پرشور مردم در جزیره هرمز تشییع و در گلزار شهدای این جزیره به خاک سپرده شد. این شهید والامقام ۴ خردادماه هنگام مأموریت در محدوده جزیره لارک به شهادت رسید.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تشییع شهید قدرت زرنگاری جزیره هرمز
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
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Iran (Islamic Republic of)
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵
روح پاکش،قرین رحمت وغفران الهی باد.
پاسخ
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