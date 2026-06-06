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بیانیه فدراسیون فوتبال درباره کارشکنی آمریکا

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران رفتار مغایر با قوانین بین المللی ورزشی میزبان جام جهانی را پیگیری خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۹۱
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پیگیری فیفا درباره مشکل ویزای کادر مدیریتی ایران

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال، دولت آمریکا در ادامه اقدامات کینه توزانه خود علیه تیم ملی کشور عزیزمان در تصمیمی غیرورزشی و البته کاملا سیاسی از صدور ویزای ارکان مهم مدیریتی و اداری تیم ملی فوتبال ایران خودداری کرد؛ تصمیمی که مغایر با قوانین بین‌المللی ورزشی است. این موضوع قطعا توسط فدراسیون فوتبال از طریق فیفا پیگیری شده و فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان نهاد مسئول وظیفه دارد ویزای کادر مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی تیم ملی ایران را که هم‌اکنون در اردو حضور داشته و تیم ملی به آنها نیاز مبرم دارد، تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به انجام برساند.

میزبان با رفتار تبعیض‌آمیز و هدفمند علیه تیم ملی فوتبال ایران محیطی تبعیض آمیز و نابرابر را رقم زد و این یعنی مداخله سیاست در ورزش به بدترین وجه ممکن.

دولت هنجارشکن و قانون ستیز آمریکا با تسری رفتار‌های کینه توزانه خود علیه ملت ایران به عرصه ورزش، در عمل امکان برخورداری از شرایط برابر و امکان رقابت بدون تبعیض را از تیم ملی ایران دریغ کرد و اجازه نداد تا کادر سرپرستی تیم ملی در شرایط حساس و مهم رقابت‌های جام جهانی در کنار بازیکنان و مربیان خود باشند و موجب افزایش آرامش و تمرکز آنها شوند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
12
پاسخ
مدیریت نمیتونه بمونه تو مکزیک؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
13
پاسخ
لازم نیست تاج بره امریکا
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