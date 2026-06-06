عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تداوم رایزنی‌های غیرمستقیم میان ایران و آمریکا گفت: مذاکرات از طریق میانجی‌ها ادامه دارد، اما تا زمانی که طرف مقابل حقوق ملت ایران را به رسمیت نشناسد، نتیجه ملموسی حاصل نخواهد شد.

در حالیکه برخی کشورهای منطقه همچنان در حال ایفای نقش میانجی میان تهران و واشنگتن هستند، نشانه‌ای از دستیابی دو طرف به توافق نهایی دیده نمی‌شود. همزمان با ادامه رایزنی‌های غیرمستقیم، مقامات ایرانی تأکید دارند که تجربه بدعهدی‌های گذشته آمریکا، مانع از شکل‌گیری اعتماد در روند مذاکرات شده است.

در همین رابطه، سردار اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، ضمن تشریح آخرین وضعیت گفت‌وگوها، معتقد است تا زمانی که واشنگتن حقوق ملت ایران را به رسمیت نشناسد و در رفتار خود تجدیدنظر نکند، مذاکرات به نتیجه ملموسی نخواهد رسید.

پذیرش حقوق ملت ایران در مذاکرات اهمیت دارد

اسماعیل کوثری، گفت: اگرچه همچنان گفت‌وگوها از طریق میانجی‌ها و برخی کشورها از جمله پاکستان و قطر در جریان است، اما تاکنون هیچ نتیجه ملموسی از این رایزنی‌ها حاصل نشده است. به آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌توان اعتماد کرد و تجربه‌های گذشته نیز این واقعیت را ثابت کرده است.

آمریکایی‌ها همچنان با همان نگاه سلطه‌جویانه گذشته تصور می‌کنند می‌توانند خواسته‌های خود را به دیگران تحمیل کنند، در حالی که تحولات میدانی و شکست‌های اخیر نشان داده این رویکرد دیگر کارآمد نیست.

وی افزود: در ماه‌های اخیر بارها پیام‌ها و دیدگاه‌های طرفین از طریق واسطه‌ها منتقل شده، اما هر بار در مرحله اجرا مشخص شده که طرف آمریکایی اراده‌ای برای پذیرش حقوق ملت ایران ندارد. آمریکایی‌ها همچنان با همان نگاه سلطه‌جویانه گذشته تصور می‌کنند می‌توانند خواسته‌های خود را به دیگران تحمیل کنند، در حالی که تحولات میدانی و شکست‌های اخیر نشان داده این رویکرد دیگر کارآمد نیست.

کوثری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران حقوق مسلم خود را در موضوعات مختلف از جمله تنگه هرمز دنبال می‌کند، اظهار داشت: آمریکا و متحدانش با آغاز جنگ‌های اخیر و اقدامات تجاوزکارانه خود، شرایط منطقه را به این نقطه رسانده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس حقوق مشروع خود، مدیریت و کنترل امنیت این آبراه راهبردی را در دستور کار دارد و اجازه نخواهد داد منافع ملی کشور نادیده گرفته شود.

به گفته وی، در تمامی مذاکرات و رایزنی‌های انجام شده، ایران بر لزوم جبران خسارت‌ها، پایان اقدامات خصمانه و پذیرش حقوق ملت ایران تأکید کرده است.

آتش بس زمانی معنا پیدا می کند که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: آنچه امروز به عنوان آتش‌بس مطرح می‌شود، زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشد. با این حال، در عمل شاهد هستیم که طرف‌های متخاصم همچنان به دنبال آزمودن راه‌های جدید برای اعمال فشار و اجرای سناریوهای فریبکارانه هستند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری کامل تمامی تحرکات را رصد کرده و پاسخ‌های لازم را ارائه می‌کنند.

نهادهای بین المللی مانع تداوم بی ثباتی در منطقه شوند

وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی منطقه همچنان سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است. این دو بازیگر نه تنها عامل اصلی جنگ‌ها و ناامنی‌های اخیر بوده‌اند، بلکه حتی پس از توافقات و آتش‌بس‌های اعلامی نیز به اقدامات تحریک‌آمیز خود ادامه داده‌اند. از این رو انتظار می‌رود سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی به جای سکوت و انفعال، نسبت به این اقدامات واکنش مؤثر نشان دهند و مانع تداوم بی‌ثباتی در منطقه شوند.

محاصره دریایی ایران معنا ندارد

کوثری با اشاره به بحث محاصره دریایی و تلاش آمریکا برای ایجاد اخلال در صادرات و واردات ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته تجربه ارزشمندی در مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی به دست آورده است. ایران با ۱۵ کشور همسایه، دسترسی به مسیرهای دریایی و شبکه ریلی گسترده، ظرفیت‌های متعددی برای توسعه تجارت خارجی در اختیار دارد و به خوبی مسیرهای تأمین نیازهای خود را می‌شناسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: توسعه کریدورهای زمینی و ریلی و استفاده از ظرفیت مرزهای مختلف کشور، اقدامی راهبردی در جهت افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. هرچه مسیرهای تجاری کشور متنوع‌تر شود، امکان اثرگذاری فشارهای خارجی کاهش می‌یابد و تجارت کشور با ثبات بیشتری دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت همسایگان، فعال‌سازی مسیرهای جدید تجاری و گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل در حال انجام است و این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر تجارت خارجی کشور باشد. ایران در سال‌های گذشته نشان داده که توان عبور از شرایط دشوار را دارد و با اتکا به ظرفیت‌های منطقه‌ای و داخلی، مسیر توسعه تجارت خود را ادامه خواهد داد.