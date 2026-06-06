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دفاع از صلاحیت مجلس در قانون‌گذاری تنگه هرمز

عضو هیات رئیسه مجلس قانون‌گذاری درباره تنگه هرمز را در صلاحیت مجلس دانست و گفت:تنگه هرمز بخشی از قلمرو سرزمینی ایران است و در زمره آب‌های آزاد قرار نمی‌گیرد و تنها نهادی که می‌تواند در حوزه سرزمینی کشور قانون وضع کند، مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۸۹
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دفاع از صلاحیت مجلس در قانون‌گذاری تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا سلیمی؛ در واکنش به برخی انتقاد‌ها درباره صلاحیت مجلس برای قانون‌گذاری درباره تنگه هرمز، اظهار کرد: آنهایی که می‌گویند وضع قانون درباره تنگه هرمز نشان‌دهنده بی‌سوادی نمایندگان مجلس است، بهتر است ابتدا نگاهی به تاریخ ایران کنند. احتمالا این افراد سواد را در دوارن قاجار و پهلوی می‌بینند که بخش‌هایی از سرزمین ایران از جمله هرات، بحرین، خانقین، ایروان و تفلیس از کشور جدا شد و قرارداد‌هایی همچون گلستان و ترکمنچای به ایران تحمیل شد.

وی افزود: بهتر است این آقایان مطالعه‌ای داشته باشند؛ تنگه هرمز بخشی از قلمرو سرزمینی ایران است و در زمره آب‌های آزاد قرار نمی‌گیرد و تنها نهادی که می‌تواند در حوزه سرزمینی کشور قانون وضع کند، مجلس شورای اسلامی است.‌ای کاش برخی به جای تخریب و توهین، با مطالعه سخن گویند تا دچار چنین اشتباهاتی نشوند.

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: از طرف دیگر در حال حاضر ترتیبات ایران بر تنگه هرمز حاکم است و بناست مجلس نحوه اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز را تبدیل به قانون کند.

سلیمی ادامه داد: البته اینکه این طرح به صورت عادی و یا با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، بحث دیگری است پس اگر ایراد و انتقادی درباره شکل و شیوه بررسی وجود دارد، بحث دیگری است، اما اینکه مسائل به نحوی بیان شود که اصل قانون‌گذاری درباره تنگه هرمز مورد سوال واقع شود، از انصاف فاصله دارد.

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هیئت رئیسه علیرضا سلیمی قانونگذاری تنگه هرمز اعمال حاکمیت
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