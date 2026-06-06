شهادت جوان فلسطینی ساعتی قبل از ازدواجش
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا» گزارش داد، یک شهروند فلسطینی در پی حمله نیروهای اشغالگر به چادری در شهر خانیونس به شهادت رسید. بر اساس این گزارش، «مهند عثمان فروانه» شهروند فلسطینی بود که در جریان این حمله به شهادت رسید؛ در حالی که تنها چند ساعت تا برگزاری مراسم ازدواج برنامهریزیشده او باقی مانده بود. منابع محلی همچنین اعلام کردند که شهر خانیونس در ساعات بامداد هدف چندین حمله قرار گرفت؛ از جمله حملات کوادکوپترها، آتش تانکها، گلولهباران توپخانهای و پرتاب بمبهای دودزا. این حملات در سایه نقضهای تقریباً روزانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه صورت میگیرد؛ اقداماتی که از زمان اجرایی شدن آتشبس در ۱۱ اکتبر گذشته همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارشها، طی حدود هشت ماه گذشته در نتیجه این حملات نزدیک به ۹۵۰ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۲۹۳۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. در همین حال، مقامات اشغالگر از اجرای تعهدات خود در چارچوب مرحله نخست توافق آتشبس طفره میروند؛ بهویژه در زمینه گشایش گذرگاه رفح و تسهیل ورود کمکهای انسانی و نیازهای اساسی به نوار غزه؛ مسئلهای که در شرایطی که این منطقه پس از دو سال جنگ با بحران شدید انسانی روبهرو است، وضعیت را بیش از پیش وخیم کرده است.