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پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟

دولت و سازمان تأمین اجتماعی در حالی افزایش حقوق بازنشستگان را به ماه سوم سال موانع کرده‌اند که گویی تورم برای این قشر، سه ماه به تنفس می‌رود! این تأخیرِ معنادار، فراتر از یک کندی اداری، به مثابه یک قرض اجباری و بدون سود است که دولت از جیب ۵ میلیون بازنشسته برای جبران ناترازی‌های خود می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۸۵
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19934 بازدید
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۵۶

پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟

بهار تمام شد، اما یخِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باز نشد! در حالی که تورم ۷۰ درصدی اسب خود را در سفره مردم تاخته است، ۵ میلیون مستمری‌بگیر در انتظار حقوقی هستند که پیش از واریز، توسط گرانی بلعیده شده است. از تبعیض میان صندوق‌ها تا معوقاتی که ارزش خود را از دست می‌دهند؛ اینجا قانون به نفع بروکراسی عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که غول تورم از نخستین روزهای فروردین‌ماه، بی‌رحمانه به سفره‌های مردم یورش برده، این قشر زحمتکش هنوز در انتظار اعمال افزایشی هستند که حتی نیمی از گرانی‌های اخیر را هم پوشش نمی‌دهد.

بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، در انتظار حقوق خرداد ماه و افزایش دریافتی بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند به همین جهت به تأخیر افتادن اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ماه خرداد صدای اعتراض بازنشستگان را درآورده است. 

در حالی که تورم و گرانی کالاها از همان نخستین روز سال (فروردین ماه) با نرخ‌های جدید بر سفره مردم تحمیل شده است، بازنشستگان مجبورند تا ماه سوم سال برای دریافت حقوق قانونی خود منتظر بمانند و این فاصله زمانی باعث می‌شود قدرت خرید اندک این قشر، پیش از دریافت افزایش حقوق، توسط تورم بلعیده شود.

گذشته از آن، طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان مستمری‌ها را با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد درحالی که افزایش حقوقی که بر اساس مصوبات شورای عالی کار که حدود ۳۵ درصد تعیین شده است، با تورم واقعی سبد معیشت که در برخی اقلام پروتئینی و مسکن بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است همخوانی ندارد و این یعنی حتی با اعمال افزایش در خردادماه، باز هم سفره بازنشسته نسبت به سال گذشته کوچک‌تر شده است.

البته این اولین بار نیست و هر سال با تأخیر در اعمال افزایش حقوق، مسأله پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت به یک چالش تبدیل می‌شود و دولت و سازمان تأمین اجتماعی معمولاً پرداخت معوقات را به ماه‌های بعد موکول می‌کنند بنابراین پولی که بابت معوقات فروردین در انتهای سال یا ماه‌های آتی پرداخت می‌شود، ارزش خرید اولیه خود را از دست داده است و در واقع نوعی ضرر پنهان به بازنشسته تحمیل می‌شود.

البته معمولاً بازنشستگان کشوری و لشکری زودتر تعیین تکلیف می‌شوند، اما بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً از اقشار کارگری و کم‌درآمدتر هستند، به دلیل بروکراسی بین سازمان تأمین اجتماعی، هیئت دولت و شورای عالی کار، در آخرین صف دریافت حقوق قرار می‌گیرند درحالی که تبدیل کردن «حق قانونی» بازنشستگان به یک «خبر انتظار» و کشاندن آن به ماه‌های مختلف سال، نوعی بی‌احترامی به کرامت انسانی بازنشستگان است.

البته قانون کار صراحت دارد که مستمری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد و باید با معیشت متناسب باشد درحالی که تأخیر در واریز و پایین بودن مبالغ، عملاً خروج از چتر حمایتی قانون است. 

ازسویی دیگر، ادعا شد که علت این وضعیت برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است؛ حسابی که پشتوانه پرداخت حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود و در روایت مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، این برداشت به بازپرداخت تسهیلاتی بازمی‌گردد که پیش‌تر برای تأمین منابع مالی پرداخت حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ دریافت شده بود. گفته شده این تسهیلات در شرایطی دریافت شده که فشارهای مالی بر صندوق افزایش یافته و اکنون بانک مرکزی اقدام به برداشت آن کرده است؛ اقدامی که گفته می شود تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق خرداد را با مشکل مواجه کرده است.
 
اما در سوی دیگر این ماجرا، بانک مرکزی روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. این بانک با رد صریح این ادعاها اعلام کرده است که نسبت دادن تأخیر در پرداخت یا افزایش حقوق بازنشستگان به بانک مرکزی «نادرست» است و تلاش دارد افکار عمومی را به سمت سیاست‌گذار پولی منحرف کند که در توضیح این موضع آمده است که پرداخت حقوق و همچنین افزایش آن، اساساً در حوزه مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و این سازمان باید منابع لازم برای انجام تعهدات خود را پیش‌بینی و تأمین کند؛ بانک مرکزی به هیچ وجه نقشی در تاخیر حقوق بازنشستگان ندارد.
 
بانک مرکزی اما هشدار داد که فشار برای وادار کردن این بانک به خلق پول به منظور پرداخت حقوق، در واقع «تله‌ای اقتصادی» است؛ چرا که چاپ پول در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود و همین تورم، قدرت خرید همان بازنشستگانی را کاهش می‌دهد که قرار است از افزایش حقوق بهره‌مند شوند که با این حال، فارغ از این جدال، آنچه در این میان برجسته می‌شود ضعف مدیریت و نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است؛ ضعفی که بار دیگر زندگی گروهی از اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش تابناک ، تأخیر تا خردادماه، مصداق «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است و بازنشسته‌ای که دو ماهِ سخت ابتدای سال را با حقوق سال قبل و تورم سال جدید سپری کرده، با این افزایشِ دیرهنگام و ناکافی، نمی‌تواند چاله‌های اقتصادی زندگی خود را پُر کند بنابراین این رویکرد، بیش از آنکه «حمایتی» باشد، «مسکن» ضعیفی برای یک بحران بزرگ معیشتی است.

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حقوق بازنشستگان بازنشستگان دولت بازنشستگان کشوری بازنشستگان تامین اجتماعی شورای عالی کار افزایش حقوق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵۶
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
79
پاسخ
خوب معلومه
بازنشسته پیر و فرتوت و از کار افتاده است و توان اعتراض و ... ندارد
به عبارتی از همه اقشار بی پشت و پناه تر است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خدا جای حق نشسته است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تابناک چرا سوالی میپرسی که جوابش مثل روز روشنه؟! خب کاملا مشخصه که بازنشسته تمام عمر و سلامتیش رو با سی سال کار از دست داده و توان دوندگی برای گرفتن حقش نداره. مسئولین هم از این وضعیت بازنشستگان کمال سوء استفاده را می‌کنند که الهی خیر نبینن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
96
14
پاسخ
باز هم خدا را شکر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا حدودی تعدیل شده است بازنشستگان کشوری را دریابید که حقوق آنان مایه شرمساری این کشور است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
15
35
پاسخ
سپاس از تابناک برای این گزارش
پاسخ ها
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
حقوق ۱۵ تومان دیگر تبدیل نداره

شما هم درپشت این بی عدالتی هستی
وای برما بازنشستگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
16
پاسخ
با توجه به مصوبه خلاف اخلاق، شرع؛ عرف و ... افزایش سنوات بازنشستگی، این سازمان منتظر هست که به تاریخ سوم مردادماه که تاریخ ابلاغ برنامه 5 ساله هفتم هست برسد تا از آن تاریخ به بعد حداقل 6 ماه به سنوات اضافه شود!! این بدین معنی است که نه تنها به مدت 6 ماه هیچکس بازنشسته نمی شود!!! بلکه باید 7درصد سهم خود و 23 درصد سهم کارفرما را به حساب تامین اجتماعی واریز کند!!!
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
20
پاسخ
سرمایه گذاری های این صندوق های بازنشستگی بیشتر تابع سیاست بوده تا تابع عوامل اقتصادی ، فلذا زیان فاحش به بازنشستگان وارد نموده و همواره با ناترازی همراه بوده اند
نرگس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
64
پاسخ
تو رو خدا مایه التفاوت دو ماه رو پرداخت کنید من همه اش13 تومن حقوق میگیرم
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
من وتو وامثات ما بدبخت ترینیم که هیچکس مارا بحساب نمی آورد . مال همه را دادند ولی کارگر بدبخت نه. بانکها همان ماه اول دادند . . کالا هم میدهند. گاهی هم درسال کمک نقدی میکنند . چون روی پول نشسته اند . اخر تخم دوزرده میگذارند. ولی مه عمله هستیم وحاالا هم که مزاحم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
عارف جلوش رو گرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
30
پاسخ
کدوم پشت پرده؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
12
پاسخ
هرچه سنگ است مال پای ادم لنگ است .اافراد ناتوان همیشه در انتهای صف حق وحقوق درجوامع بی توجه خود قرار دارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
درود بر هموطن دور از وطن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
18
پاسخ
وای با حقوق 12 تومن پارسال هیچ کاری نمیشه کرد. ملتو به فنا دادید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
12
پاسخ
واقعا حرفی نمی مونه که بخوایم بگیم جز درماندگی
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