از این تاریخ، بلیت قطار گران میشود
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری و خدمات وابسته از افزایش ۲۱ درصدی قیمت بلیت قطار از فردا ۱۷ خرداد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۸۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ابوالقاسم سعیدی، در پاسخ به اینکه قیمت بلیت قطار افزایش یافته است یا خیر؟ گفت: با توجه به افزایش هزینهها از جمله هزینه قطعات قطار، هزینههای خدماتی، مواد غذایی و دستمزدها، درخواست افزایش قیمت بلیتها را داشتیم که با پیگیریهای انجام شده با حداقل افزایش قیمت موافقت شد.
وی با اشاره به اینکه در بخش مسافری ارزبری زیاد است، افزود: ۳۰ درصد قطعات یدکی قطار وارداتی است و به همین جهت تغییرات نرخ ارز برای این بخش بسیار اثرگذار است. از طرفی دستمزد نیز حدود ۵۸ درصد بالا رفته که افزایش هزینهها را به دنبال دارد.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری و خدمات وابسته تصریح کرد: قیمت بلیت قطار در همه مسیرها ۲۱ درصد افزایش داشته و از فردا نیز اعمال میشود.
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پس چرا چذیرایی را اجباری کردین ؟ بکسری پذیرائی عنوان رایگان دارد؟ اما بلیط گرانتری هست و چون ظرفیت بدون پذیرایی کم هست مسافر مجبور به خرید آن میشود
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