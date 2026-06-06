آمریکا به این اعضای تیم فوتبال ایران ویزا نداد

الجزیره گزارش کرد 15 نفر از اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزا نگرفتند! بر اساس گزارش‌های واصله مهدی تاج - رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی - مدیر تیم، هدایت ممبینی - دبیرکل، محسن معتمدکیا - مدیررسانه، مهدی خراطی - مدیراجرایی، مسعود اردشیر - افسر امنیتی، مهدی ملک آباد - رئیس حراست، سروش سلماسی- آنالیزور، مهرپویا اسدی - آنالیزور، رضا جاودان- تدارکات، علی افضل - بین الملل، سیامک قلیچ‌خانی - رسانه و امید جمالی - رئیس بین‌الملل ویزا دریافت نکرده‌اند. گزارش الجزیره را در این زمینه می‌بینید.