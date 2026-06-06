سوت
آمریکا به این اعضای تیم فوتبال ایران ویزا نداد
الجزیره گزارش کرد 15 نفر از اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزا نگرفتند! بر اساس گزارشهای واصله مهدی تاج - رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی - مدیر تیم، هدایت ممبینی - دبیرکل، محسن معتمدکیا - مدیررسانه، مهدی خراطی - مدیراجرایی، مسعود اردشیر - افسر امنیتی، مهدی ملک آباد - رئیس حراست، سروش سلماسی- آنالیزور، مهرپویا اسدی - آنالیزور، رضا جاودان- تدارکات، علی افضل - بین الملل، سیامک قلیچخانی - رسانه و امید جمالی - رئیس بینالملل ویزا دریافت نکردهاند. گزارش الجزیره را در این زمینه میبینید.
گزارش خطا
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کشور در شرایط جنگی بر مبنای ضرورت تصمیم میگیره
وقتی از مردم میخوان صبوری کنن و این مدت نجابت مردم رو دیدید، تعجب داره که چرا این افراد اضافی که ضرورت نداره اینقدر عشق رفتن به امریکا رو دارن؟
هر نفر از این افراد کلی هزینش میشه اونم تو بیپولی مملکت و بنابراین دلیل نداره هزینه غیر ضروری تحکیل شه به مردم
وقتی از مردم میخوان صبوری کنن و این مدت نجابت مردم رو دیدید، تعجب داره که چرا این افراد اضافی که ضرورت نداره اینقدر عشق رفتن به امریکا رو دارن؟
هر نفر از این افراد کلی هزینش میشه اونم تو بیپولی مملکت و بنابراین دلیل نداره هزینه غیر ضروری تحکیل شه به مردم
در این شرایط کشور . خود این اقایون می بایست از مسافرت امتناع می کردند . وقتی رفتن و نرفتنشون فرقی به حال تیم ملی نداره جز فشار مضاعف بر بیت المال