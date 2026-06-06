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کد خبر:۱۳۷۷۲۸۳
کد خبر:۱۳۷۷۲۸۳
4963 بازدید
نظرات: ۶
سوت

آمریکا به این اعضای تیم فوتبال ایران ویزا نداد

الجزیره گزارش کرد 15 نفر از اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزا نگرفتند! بر اساس گزارش‌های واصله مهدی تاج - رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی - مدیر تیم، هدایت ممبینی - دبیرکل، محسن معتمدکیا - مدیررسانه، مهدی خراطی - مدیراجرایی، مسعود اردشیر - افسر امنیتی، مهدی ملک آباد - رئیس حراست، سروش سلماسی- آنالیزور، مهرپویا اسدی - آنالیزور، رضا جاودان- تدارکات، علی افضل - بین الملل، سیامک قلیچ‌خانی - رسانه و امید جمالی - رئیس بین‌الملل ویزا دریافت نکرده‌اند. گزارش الجزیره را در این زمینه می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا تیم ملی فوتبال ایران ویزا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
65
پاسخ
هیچ لزومی نداره ای ها برند امریکا بخصوص تاج
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
53
پاسخ
خیلی هم عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
30
پاسخ
علی و برکت الله....
ناشناس
|
France
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
44
پاسخ
کشور در شرایط جنگی بر مبنای ضرورت تصمیم میگیره
وقتی از مردم میخوان صبوری کنن و این مدت نجابت مردم رو دیدید، تعجب داره که چرا این افراد اضافی که ضرورت نداره اینقدر عشق رفتن به امریکا رو دارن؟
هر نفر از این افراد کلی هزینش میشه اونم تو بیپولی مملکت و بنابراین دلیل نداره هزینه غیر ضروری تحکیل شه به مردم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
5
پاسخ
در این شرایط کشور . خود این اقایون می بایست از مسافرت امتناع می کردند . وقتی رفتن و نرفتنشون فرقی به حال تیم ملی نداره جز فشار مضاعف بر بیت المال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
5
پاسخ
« عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد » خیلی هم عالی. قرار بوده تا 15 نفر آدم اضافی با هزینه بیت المال بروند امریکا بگردند که الحمدالله این فرصت از آنها سلب شده است.
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