پراید از وسط نصف شد ۳ نفر جان باختند+ عکس
بر اساس تصاویر و بررسیهای اولیه کارشناسان پلیس راه، این حادثه در پی انحراف به چپ یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت از سرایان به سمت سهقلعه رخ داده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۷۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ «سیاوش محبی» جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: بر اساس تصاویر و بررسیهای اولیه کارشناسان پلیس راه، این حادثه در پی انحراف به چپ یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت از سرایان به سمت سهقلعه رخ داده است.
خودروی مذکور که راننده آن به عنوان پزشک و بهتنهایی در حال تردد بوده، بنابر شواهد اولیه در ابتدا به دلیل عدم توجه کافی به جلو از مسیر اصلی خارج و به سمت شانه راست جاده منحرف شده است.
در این لحظه پراید با یک دستگاه پراید دیگر که از روبهرو در حال حرکت بوده، به صورت رخبهرخ برخورد کرده است.
در این سانحه، راننده خودروی پراید به همراه ۲ سرنشین خودروی مقابل جان خود را از دست داده و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدهاند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۲۲
چقدر جون آدما توی این کشور بی ارزشه. چقدر...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
در ایران مارک اتومبیل تصادف کرده از اصل حادثه و کشته شدن افراد مهمتر است ! برای تو سر مال ملی زدن خطاها بی احتیاطی ها و غفلت ها فراموش میشه ...
یکی دیگه از قله های پیشرفت که فتح شده . نصف شدن خودرو ها در زمان تصادف .
قابل توجه مسئولان محترم. ارابه های مرگ برای مردم با قیمت میلیاردی
شما بررسی کنید ببینید سرعت پراید چقدر بوده.؟ چون جدیدا پراید سوارها خیلی بد رانندگی می کنند.
آقا یکی به داد ملت برسه
والله پراید برای جاده نیست
اصلاً استاندارد لازم برای حفاظت سرنشین را نداره
ظلم از این بدتر نیست با بدبختی پول یک ماشین استاندارد کره ای را پرداخت کنی و جانت را هم تقدیم تولید ملی کنی
والله پراید برای جاده نیست
اصلاً استاندارد لازم برای حفاظت سرنشین را نداره
ظلم از این بدتر نیست با بدبختی پول یک ماشین استاندارد کره ای را پرداخت کنی و جانت را هم تقدیم تولید ملی کنی
واسه همین ماشین آشغال باید حدودا 1 ملیارد پول دارد!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
علت خیلی نازک بودن ورق بدنه است
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
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