صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پراید از وسط نصف شد ۳ نفر جان باختند+ عکس

بر اساس تصاویر و بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، این حادثه در پی انحراف به چپ یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت از سرایان به سمت سه‌قلعه رخ داده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۷۸
| |
7005 بازدید
|
۲۲

پراید از وسط نصف شد ۳ نفر جان باختند+ عکس

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ «سیاوش محبی» جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: بر اساس تصاویر و بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، این حادثه در پی انحراف به چپ یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت از سرایان به سمت سه‌قلعه رخ داده است.

خودروی مذکور که راننده آن به عنوان پزشک و به‌تنهایی در حال تردد بوده، بنابر شواهد اولیه در ابتدا به دلیل عدم توجه کافی به جلو از مسیر اصلی خارج و به سمت شانه راست جاده منحرف شده است.

در این لحظه پراید با یک دستگاه پراید دیگر که از روبه‌رو در حال حرکت بوده، به صورت رخ‌به‌رخ برخورد کرده است.

در این سانحه، راننده خودروی پراید به همراه ۲ سرنشین خودروی مقابل جان خود را از دست داده و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شده‌اند که توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پراید انحراف به چپ سرایان
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پراید سوخته هم لوکس شد
قیمت خودرو باز هم افزایشی شد
پلتفرم مشترک؛ راز پشت پرده شباهت خودروهایی که متفاوت به‌نظر می‌رسند
تصادف مرگبار پژو و پراید در محور دیواندره-سنندج
۲ کشته در پی واژگونی پراید و تانکر سوخت در شاهرود
زن و مرد جوان در پراید جان باختند +عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
58
پاسخ
چقدر جون آدما توی این کشور بی ارزشه. چقدر...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
چه ربطی داره؟ اکثر این حوادث به علت عدم رعایت سرعت مجاز است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
جالبه که خود اون شخص برای جون خودش ارزشی قائل نیست که یه خورده یواش تر بره ولی شما از اینجا نگران ایشونی
ناشناس
|
France
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
40
7
پاسخ
در ایران مارک اتومبیل تصادف کرده از اصل حادثه و کشته شدن افراد مهمتر است ! برای تو سر مال ملی زدن خطاها بی احتیاطی ها و غفلت ها فراموش میشه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
55
پاسخ
یکی دیگه از قله های پیشرفت که فتح شده . نصف شدن خودرو ها در زمان تصادف .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
48
پاسخ
قابل توجه مسئولان محترم. ارابه های مرگ برای مردم با قیمت میلیاردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
14
پاسخ
شما بررسی کنید ببینید سرعت پراید چقدر بوده.؟ چون جدیدا پراید سوارها خیلی بد رانندگی می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
43
پاسخ
آقا یکی به داد ملت برسه
والله پراید برای جاده نیست
اصلاً استاندارد لازم برای حفاظت سرنشین را نداره
ظلم از این بدتر نیست با بدبختی پول یک ماشین استاندارد کره ای را پرداخت کنی و جانت را هم تقدیم تولید ملی کنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
47
پاسخ
واسه همین ماشین آشغال باید حدودا 1 ملیارد پول دارد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
پولمون معادل اشغال شده که پراید شده ۱ تومن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
9
پاسخ
وای منم پرایددارم 81
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
26
پاسخ
علت خیلی نازک بودن ورق بدنه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
والا ظاهرا شاسی از وسط نصف شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
22
پاسخ
ایرانی ، جنس استاندارد ایرانی بخر
استاندارد ایران نشانه مرغوبیت کالاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
پراید اصلا شاسی ندارد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا
اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mIA
tabnak.ir/005mIA