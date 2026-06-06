پراید از وسط نصف شد ۳ نفر جان باختند+ عکس

بر اساس تصاویر و بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، این حادثه در پی انحراف به چپ یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت از سرایان به سمت سه‌قلعه رخ داده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ «سیاوش محبی» جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: بر اساس تصاویر و بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، این حادثه در پی انحراف به چپ یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت از سرایان به سمت سه‌قلعه رخ داده است.

خودروی مذکور که راننده آن به عنوان پزشک و به‌تنهایی در حال تردد بوده، بنابر شواهد اولیه در ابتدا به دلیل عدم توجه کافی به جلو از مسیر اصلی خارج و به سمت شانه راست جاده منحرف شده است.

در این لحظه پراید با یک دستگاه پراید دیگر که از روبه‌رو در حال حرکت بوده، به صورت رخ‌به‌رخ برخورد کرده است.

در این سانحه، راننده خودروی پراید به همراه ۲ سرنشین خودروی مقابل جان خود را از دست داده و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شده‌اند که توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.