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فرشاد فرجی در آستانه توافق با این تیم

فرشاد فرجی، مدافع باتجربه تیم تراکتور، مورد توجه فولاد قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۶۹
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فرشاد فرجی در آستانه توافق با این تیم

 

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، فرشاد فرجی در آخرین فصل حضور خود در پرسپولیس و به خصوص در دوران حضور خوان کارلوس گاریدو در رختکن این باشگاه، نمایش درخشانی داشته و تبدیل به یکی از بازیکنان مهم و تاثیرگذار پرسپولیس شده بود. اما در تابستان سال گذشته فرشاد فرجی برای تمدید قرارداد در پرسپولیس با مدیریت سابق این تیم به توافق نرسیده و در نهایت از جمع قرمزپوشان جدا شد. باشگاه تراکتور بعد از کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر با فرشاد فرجی قرارداد بست و این مدافع باتجربه را جذب کرد.

اما فرشاد فرجی در اولین فصل در تراکتور جایگاه چندان ثابتی در ترکیب این تیم نداشته و اغلب مسابقات را از روی نیمکت تماشا کرد. فرشاد فرجی بعد از چهار سال بازی در پرسپولیس از این تیم جدا شد، اما در طول این فصل تحت تاثیر عملکرد درخشان شجاع خلیل‌زاده و الکس سدلار قرار داشته و فرصتی برای عرض‌اندام در پست مدافع میانی پیدا نکرد. حالا یک سال از قرارداد فرشاد فرجی با تراکتور باقی مانده، اما اخباری در مورد احتمال جدایی او از این باشگاه پرطرفدار شنیده شده است.

اخبار حاکی از آن است که باشگاه فولاد برای جذب فرشاد فرجی وارد عمل شده و احتمال دارد با این بازیکن به توافق برسد. فرشاد فرجی در دوران حضور در پرسپولیس سابقه همکاری با حمید مطهری را در کارنامه داشته و رابطه خوبی با این سرمربی دارد. اخبار مؤید آن است که ممکن است شاهد جدایی علی نعمتی از فولاد و انتقال او به خارج از کشور یا یکی از تیم‌های مدعی باشیم و به همین علت کادر فنی فولاد از همین حالا وارد عمل شده و برای توافق با فرشاد فرجی دست به اقدام زده است.

البته موضوع مبلغ رضایت‌نامه فرشاد فرجی در حال حاضر مهمترین دغدغه برای نهایی شدن انتقال است که طرفین در تلاش هستند تا این مسئله را با توافق با باشگاه تراکتور حل کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد فصل نقل و انتقالات از همین حالا برای فولاد آغاز شده و آنها در روز‌های اخیر اقداماتی برای توافق با فرشاد فرجی انجام داده‌اند. این مدافع باتجربه بعد از سپری کردن یک فصل نه چندان خوب در تراکتور، حالا به دنبال احیای دوباره در اهواز و بازی کردن از زیر نظر حمید مطهری خواهد بود.

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فرشاد فرجی پرسپولیس فولاد قرمزپوشان لیگ برتر مدافع تابناک ورزشی
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