به گزارش تابناک؛ شاپور حیدری، رئیس فرودگاه شهدای رامسر، گفت: با توجه به شروع جنگ تحمیلی رمضان و بسته شدن فضای کشور بعد از حدود ۳ ماه و با پیگیری و هماهنگی مقامات مربوطه اولین پرواز با شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر اصفهان - رامسر- اصفهان انجام شد.

شاپور حیدری افزود: طبق برنامه اعلام شده، این پرواز در روز‌های سه شنبه و جمعه هر هفته در مسیر اعلام شده برقرار است.