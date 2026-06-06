برقراری پروازهای فرودگاه شهدای رامسر
پروازهای فرودگاه شهدای رامسر با انجام پرواز در مسیر رامسر- اصفهان مجددا برقرار شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۶۷| |
1359 بازدید
به گزارش تابناک؛ شاپور حیدری، رئیس فرودگاه شهدای رامسر، گفت: با توجه به شروع جنگ تحمیلی رمضان و بسته شدن فضای کشور بعد از حدود ۳ ماه و با پیگیری و هماهنگی مقامات مربوطه اولین پرواز با شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر اصفهان - رامسر- اصفهان انجام شد.
شاپور حیدری افزود: طبق برنامه اعلام شده، این پرواز در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته در مسیر اعلام شده برقرار است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟