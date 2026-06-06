وزیر کشور پاکستان حامل پیامی برای رهبر انقلاب است

یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفت که وزیر کشور پاکستان تا ساعاتی دیگر به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد.

یک منبع آگاه گفت که سناتور «سید محسن رضا نقوی» وزیر کشور پاکستان تا ساعاتی دیگر به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این منبع آگاه دیپلماتیک تایید کرد که محسن نقوی امروز به تهران می رود.

این درحالی است وزیر کشور پاکستان در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان طی روزهای پنجشنبه و جمعه، دو بار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود دیدار کرد.

یک منبع دیگر نزدیک به تیم وزیر کشور پاکستان به خبرنگار ایرنا گفت که نقوی پس از پایان سفر قرقیزستان، به لاهور برگشت و قرار است از شهر لاهور عازم تهران شود.

به گزارش ایرنا؛ وزیر کشور پاکستان در فروردین امسال همراه فرمانده ارتش کشورش سفر رسمی به تهران انجام داد. وی سپس دو بازدید رسمی دیگر در اواخر اردیبهشت و اول خرداد از جمهوری اسلامی ایران انجام داد.

نقوی در دو بازدید اخیر خود در تهران با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و همتای خود اسکندر مؤمنی دیدار کرد.

هم چنین الجزیره مدعی شد: وزیر کشور پاکستان در سفر به ایران حامل پیامی برای رهبر معظم انقلاب خواهد بود.