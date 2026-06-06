به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا اظهار کرد: شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به مقر‌های مرزبانی را داشت، با مرزبانان درگیر و پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید، با برتری قاطع آتش رزمندگان مرزبانی، مرزبانان موفق شدند خسارات سنگینی به گروهک تروریستی وارد کنند.

وی با اشاره به هلاکت ۶ نفر از اعضای مسلح گروهک تروریستی افزود: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری ۲ قبضه کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات مربوطه را کشف کردند.