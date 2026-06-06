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کاهش قیمت نفت در بازار امروز

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۹۴ سنت معادل ۲.۰۴ درصد کاهش به ۹۳ دلار و ۹ سنت رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۵۶
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قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت. معامله‌گران با اطمینان بیشتری معتقدند احتمال تشدید درگیری‌های مجدد بین آمریکا و ایران رو به کاهش است.

به گزارش تابناک، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۹۴ سنت معادل ۲.۰۴ درصد کاهش به ۹۳ دلار و ۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲ دلار و ۵۰ سنت معادل ۲.۶۹ درصد کاهش، ۹۰ دلار و ۵۴ سنت معامله می‌شود.

فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز، گفت: «بازار شاهد تشدید درگیری بین طرفین نیست. اگرچه هنوز به توافقی دست نیافته‌ایم، اما به نظر می‌رسد بازار کاهش تنش را احساس می‌کند.»

شرکت توسعه نفت عمان اعلام کرد عملیات در بندر میناء الفحل تحت تأثیر انفجار در نزدیکی اسکله‌های لنگرگیری قرار نگرفته است. این در حالی است که سه منبع به رویترز گفته بودند بارگیری نفت پس از این انفجار موقتاً متوقف شده است.

عمان روزانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام از این پایانه صادرات می‌کند.

با این وجود، هر دو شاخص نفتی اولین افزایش هفتگی طی سه هفته گذشته را ثبت کردند. برنت ۱.۱۸ درصد و نفت آمریکا حدود ۳.۶۴ درصد رشد هفتگی داشته‌اند.

قیمت نفت در هفته گذشته پس از شعله‌ور شدن درگیری‌ها در خاورمیانه و در حالی که مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران به کندی پیش می‌رفت و ترافیک در تنگه هرمز که یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، همچنان محدود بود، افزایش یافت.

تحلیلگران کامرزبانک در روز جمعه گفتند: «با ناامیدی مجدد از دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران، قیمت نفت برنت و گاز طبیعی اروپا در این هفته اندکی افزایش یافته است».

هیثم الغیص، دبیرکل اوپک، در روز پنجشنبه گفت که این سازمان همچنان بر پیش‌بینی رشد تقاضای نفت به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز برای سال جاری میلادی پایبند است. این در حالی است که درگیری‌های خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز ادامه دارد./تسنیم

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