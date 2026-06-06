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عبور ظرفیت تولید برق ایران از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات

ظرفیت منصوبه تولید برق کشور در ابتدای خرداد از ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۵۵
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عبور ظرفیت تولید برق ایران از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات

به گزارش تابناک به نقل از وزارت نیرو، ظرفیت منصوبه تولید برق ایران در ابتدای خردادماه به ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات رسیده و برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرده است.

پیش از آغاز جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ظرفیت منصوبه تولید برق کشور هنوز به این سطح نرسیده بود، اما روند توسعه نیروگاهی حتی در دوران جنگ نیز ادامه یافت.

در میان انواع نیروگاه‌ها، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی حرارتی با سهم ۳۸ درصدی بیشترین ظرفیت را در اختیار دارند و مجموع ظرفیت منصوبه آنها به ۳۸ هزار و ۱۱۸ مگاوات رسیده است.

پس از آن نیروگاه‌های گازی با ظرفیت منصوبه ۲۴ هزار و ۷۱۰ مگاوات و سهم ۲۴.۶ درصدی در جایگاه دوم قرار دارند. نیروگاه‌های بخاری نیز با ظرفیت ۱۵ هزار و ۷۸۹ مگاوات و سهم ۱۵.۸ درصدی رتبه بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در مجموع، نیروگاه‌های حرارتی شامل سیکل ترکیبی، گازی و بخاری با ظرفیت منصوبه ۷۸ هزار و ۶۱۷ مگاوات حدود ۷۸.۴ درصد از ظرفیت تولید برق کشور را تشکیل می‌دهند و سهم آنها در تولید واقعی برق نیز به حدود ۹۰ درصد می‌رسد.

نیروگاه‌های برق‌آبی با ظرفیت منصوبه ۱۲ هزار و ۱۳۱ مگاوات، حدود ۱۲.۱ درصد از ظرفیت تولید برق کشور را در اختیار دارند. نیروگاه اتمی بوشهر نیز با ظرفیت ۱۰۲۰ مگاوات حدود یک درصد از ظرفیت تولید برق کشور را تأمین می‌کند.

همچنین نیروگاه‌های تولید پراکنده با ظرفیت ۲ هزار و ۹۲۳ مگاوات معادل ۲.۹ درصد، نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک با ظرفیت ۱۱۳.۸ مگاوات حدود ۰.۱ درصد، نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت ۵ هزار و ۱۰۱ مگاوات معادل ۵.۱ درصد و نیروگاه‌های دیزلی با ظرفیت ۴۰۸ مگاوات حدود ۰.۴ درصد از ظرفیت تولید برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

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