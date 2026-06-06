گودرزی در گفتوگو با تابناک:
وزیر نفت مهمان جلسه وبیناری مجلس / بررسی سیاستهای پایداری زنجیره تامین و توزیع سوخت
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه وبیناری فردا (یکشنبه) با حضور «وزیر نفت»، «سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور» و نمایندگان مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۵۱| |
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عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک از برگزاری جلسه وبیناری فردا (یکشنبه) با حضور «وزیر نفت»، «سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور» و نمایندگان مجلس خبر داد.
وی گفت: در این نشست، سیاستها و اقدامات دولت در جهت پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت، بررسی خواهدشد.
به گفته گودرزی، در جلسه فردا هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر برای گره گشایی از دغدغه های مردم و عبور از ناترازی انرژی با کمترین فشار بر جامعه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت
گزارش خطا
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جناب وزیر نفت حواستان هست نفت پولش برای خزانه است الان حساب و کتاب دستتان است ما خیلی ها را می بینیم از راه بازار نفت پولدار شدند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
در مورد خط لوله گوره جاسک که بدلیل اشکالات بلا استفاده افتاده نیز سوال شود
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