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گودرزی در گفت‌و‌گو با تابناک:

وزیر نفت مهمان جلسه وبیناری مجلس / بررسی سیاست‌های پایداری زنجیره تامین و توزیع سوخت

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه وبیناری فردا (یکشنبه) با حضور «وزیر نفت»، «سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور» و نمایندگان مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۵۱
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706 بازدید
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۵

وزیر نفت مهمان جلسه وبیناری مجلس / بررسی سیاست‌های پایداری زنجیره تامین و توزیع سوخت

عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک از برگزاری جلسه وبیناری فردا (یکشنبه) با حضور «وزیر نفت»، «سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور» و نمایندگان مجلس خبر داد.

وی گفت: در این نشست، سیاست‌ها و اقدامات دولت در جهت پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت، بررسی خواهدشد.

وزیر نفت مهمان جلسه وبیناری مجلس / بررسی سیاست‌های پایداری زنجیره تامین و توزیع سوخت

به گفته گودرزی، در جلسه فردا هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر برای گره گشایی از دغدغه های مردم و عبور از ناترازی انرژی با کمترین فشار بر جامعه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

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جلسه مجلس وبینار گودرزی هیئت رئیسه مجلس خبر فوری تابناک وزیر نفت سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
Asad
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
2
پاسخ
جناب وزیر نفت حواستان هست نفت پولش برای خزانه است الان حساب و کتاب دستتان است ما خیلی ها را می بینیم از راه بازار نفت پولدار شدند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
طرف از چای پولدار شده نفت که جای خود دارد داداش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
2
پاسخ
جلسات وبیناری بی فایده و فرمالیته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
1
پاسخ
در مورد خط لوله گوره جاسک که بدلیل اشکالات بلا استفاده افتاده نیز سوال شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
1
پاسخ
الان همه می رن سر کار از وزیر گرفته تا رئیس جمهور و کارمندش، نمایندگان چرا نمی رن سر کار و حضوری؟؟؟!!!! علت؟
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