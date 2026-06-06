En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5426
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۷۲۴۹
کد خبر:۱۳۷۷۲۴۹
14473 بازدید
نظرات: ۳۱
نبض خبر

مذاکره حرام است؛ کار از دست امیرالمومنین هم در رفته!

حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان از عناصر جریان موسوم به سوپرانقلابی در ادامه سلسله مواضع شاذ و عجیبش گفت: «هرکس که مذاکره می‌کند، مطمئناً بی‌باور به سنن الهی است!.. مذاکره حرام است...» قاسمیان سپس ادعایی سنگین مطرح کرد و گفت: «...می‌پرسید مگر (مذاکره) به اجازه‌ رهبری نیست؟ برخی با خوش‌خیالی فکر می‌کنند همه‌چیز تحت کنترل است!... نهج‌البلاغه را بخوانید، می‌بینید کار از دست امیرالمومنین هم در رفته!...» ادعاهای سنگین قاسمیان را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر غلامرضا قاسمیان ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا رهبر انقلاب امیرالمومنین
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مانعی بزرگ بر سر مذاکرات ایران و آمریکا
عدم ترس‌تان را نشان دهید؛ چرا عزیزان ما را پای لانچر متوقف کردید؟!
اظهارات جنجالی یک روحانی درباره ایرانی‌ها
رئیس کتابخانه مجلس: ماجرای هواپیمای اوکراینی، تقاص عملیات فیک عین الاسد بود!
بررسی موضوع همجنس‌بازی و قوم لوط در تلویزیون!
مدعی‌العموم علیه غلامرضا قاسمیان اعلام جرم کند
ویدیوی تازه غلامرضا قاسمیان که حزب اللهی‌ها را عصبانی کرد
ادعاهای آقامیری درباره نقش این روحانی در حمله به سفارت انگلیس و عربستان
سخنان حجت الاسلام قاسمیان روحانی ایرانی که باعث دستگیری‌اش در عربستان شد
آمار یک روحانی روی آنتن: یک میلیون سقط جنین در سال!
تصاویر حجت الاسلام قاسمیان در پناهگاه زنان خیابانی
یک ناگفته جالب از روحانی جنجالی این روزها!
انتقاد شدید یک روحانی از نخبگان بابت مهاجرت به آمریکا
مردم ایران متاسفانه در حال از دست دادن حس جنگ هستند!
لبنانی‌ها: چرا ایران ما را رها کرده؛ مگر تاریخ مصرف ما تمام شده؟!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۴۸
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
257
40
پاسخ
صعه صدر و ادای وفاق را که خوب در می آورید
نمی توانید بدون توهین حرفتون رو بزنید
خوب اگر شما ایشان و دوستانشان را سوپر انقلابی خطاب می کنید شما را هم سوپر واداده و ..... خطاب کنند نباید گله بکنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
باسواد🤣
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
آخه جماعت شما، توهین رو به خودتون جذب می کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
30
271
پاسخ
دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی بررسی کنید امثال این آقا به کجا وصلند؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
10
121
پاسخ
واویلا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
18
227
پاسخ
شما دیگه خدا رو هم بنده نیستی حاج اقا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خارج شدن تندروها از حدود دین وشریعت در تاریخ تکرار پذیری دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
108
29
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
116
29
پاسخ
راست نمی گوید ؟
پاسخ ها
جی جی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
نع راست نمی گوید
آماده رزم و دفاع هستیم با قدرت
همزمان مذاکره هم میکنیم با عزت
نشد می جنگیم
دیگه حلال حروم نداره
همه جنگها ماکره هم دارد
حیدر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
23
191
پاسخ
۵۰سال است این تفکر مخرب کشور را به ورطه سقوط کشانده است تفکر کجاست
چرا این افراد را یکبار برای همیشه سرجایشان نمی نشانید مگر قضیه حجاج سال قبل فراموش کرده اید
به این اقا بگید اقای دلاوری یادت هست
مست گشته ای ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
31
پاسخ
کلیپ خرابه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
86
پاسخ
2وسالو نیم بیکارم وعمل دارم واز درد دارم به خودم میپیچم نمیمیرم راحت بشم
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
17
176
پاسخ
حضرات تندرو از رهبری که خیلی وقته رد شدند، دیگه جدیداً برای امامان هم تعیین تکلیف میکنند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
این حضرات جز خودشون هیچ کسی را قبول ندارند روشون نمیشه وزورشون نمیرسه وگرنه خدا را هم بنده نیستند
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟