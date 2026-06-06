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مذاکره حرام است؛ کار از دست امیرالمومنین هم در رفته!
حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان از عناصر جریان موسوم به سوپرانقلابی در ادامه سلسله مواضع شاذ و عجیبش گفت: «هرکس که مذاکره میکند، مطمئناً بیباور به سنن الهی است!.. مذاکره حرام است...» قاسمیان سپس ادعایی سنگین مطرح کرد و گفت: «...میپرسید مگر (مذاکره) به اجازه رهبری نیست؟ برخی با خوشخیالی فکر میکنند همهچیز تحت کنترل است!... نهجالبلاغه را بخوانید، میبینید کار از دست امیرالمومنین هم در رفته!...» ادعاهای سنگین قاسمیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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صعه صدر و ادای وفاق را که خوب در می آورید
نمی توانید بدون توهین حرفتون رو بزنید
خوب اگر شما ایشان و دوستانشان را سوپر انقلابی خطاب می کنید شما را هم سوپر واداده و ..... خطاب کنند نباید گله بکنید.
نمی توانید بدون توهین حرفتون رو بزنید
خوب اگر شما ایشان و دوستانشان را سوپر انقلابی خطاب می کنید شما را هم سوپر واداده و ..... خطاب کنند نباید گله بکنید.
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ناشناس| |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی بررسی کنید امثال این آقا به کجا وصلند؟؟
شما دیگه خدا رو هم بنده نیستی حاج اقا
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ناشناس| |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
راست نمی گوید ؟
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جی جی| |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
آماده رزم و دفاع هستیم با قدرت
همزمان مذاکره هم میکنیم با عزت
نشد می جنگیم
دیگه حلال حروم نداره
همه جنگها ماکره هم دارد
۵۰سال است این تفکر مخرب کشور را به ورطه سقوط کشانده است تفکر کجاست
چرا این افراد را یکبار برای همیشه سرجایشان نمی نشانید مگر قضیه حجاج سال قبل فراموش کرده اید
به این اقا بگید اقای دلاوری یادت هست
مست گشته ای ؟
چرا این افراد را یکبار برای همیشه سرجایشان نمی نشانید مگر قضیه حجاج سال قبل فراموش کرده اید
به این اقا بگید اقای دلاوری یادت هست
مست گشته ای ؟
2وسالو نیم بیکارم وعمل دارم واز درد دارم به خودم میپیچم نمیمیرم راحت بشم