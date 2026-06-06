مذاکره حرام است؛ کار از دست امیرالمومنین هم در رفته!

حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان از عناصر جریان موسوم به سوپرانقلابی در ادامه سلسله مواضع شاذ و عجیبش گفت: «هرکس که مذاکره می‌کند، مطمئناً بی‌باور به سنن الهی است!.. مذاکره حرام است...» قاسمیان سپس ادعایی سنگین مطرح کرد و گفت: «...می‌پرسید مگر (مذاکره) به اجازه‌ رهبری نیست؟ برخی با خوش‌خیالی فکر می‌کنند همه‌چیز تحت کنترل است!... نهج‌البلاغه را بخوانید، می‌بینید کار از دست امیرالمومنین هم در رفته!...» ادعاهای سنگین قاسمیان را می‌بینید و می‌شنوید.