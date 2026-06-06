نمای قله دماوند از دشت آزو
نمای قله دماوند از دشت آزو را مشاهده میکنید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۴۸| |
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غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
چشم اندازی از جبهه جنوبی دماوند ، این دیو پای در بند
هفته گذشته در قالب طبیعت گردی یه روزه به همراه خانواده دشت آزوو بودم ، با توجه به کمتر شناخته شدن هنوز طبیعتش کمتر آسیب دیده ، وای به روزی که توسط گردشگران بی ملاحظه پاتوق بشه .
هفته گذشته در قالب طبیعت گردی یه روزه به همراه خانواده دشت آزوو بودم ، با توجه به کمتر شناخته شدن هنوز طبیعتش کمتر آسیب دیده ، وای به روزی که توسط گردشگران بی ملاحظه پاتوق بشه .
آی خانمی که اونجا ایستادی خوش به حالت ، کاش منم اونجا بودم ☹ انقدر گرفتارم که فقط دیگه آرزوی مرگ دارم برای رها شدن
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