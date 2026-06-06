شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی آغاز شد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استمرار حمایت‌های دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از روز جمعه ۱۵ خرداد ماه 1405 آغاز می‌شود.

یعقوب اندایش (معاون امور اقتصادی و رفاه وزارت کار) با اعلام خبر شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از جمعه شب، گفت: مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از جمعه پانزدهم خرداد آغاز و حساب سرپرستان خانوارهای با اتتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ خواهد شد.



به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وی افزود: از روز ۲۰ خرداد حساب خانوارهای با انتهای کد ملی ۳ تا ۶ و از روز ۲۵ خرداد با انتهای کد ملی ۷ تا ۹ شارژ می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.