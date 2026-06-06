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شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی آغاز شد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استمرار حمایت‌های دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از روز جمعه ۱۵ خرداد ماه 1405 آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۴۵
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3155 بازدید
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۴
شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی آغاز شد

یعقوب اندایش (معاون امور اقتصادی و رفاه وزارت کار) با اعلام خبر شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از جمعه شب، گفت: مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از جمعه پانزدهم خرداد  آغاز و حساب سرپرستان خانوارهای با اتتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ خواهد شد. 
 
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وی افزود: از روز ۲۰ خرداد حساب خانوارهای با انتهای کد ملی ۳ تا ۶ و از روز ۲۵ خرداد با انتهای کد ملی ۷ تا ۹ شارژ می‌شود. 

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
11
پاسخ
چرا مبلغ کالا برگ تغییر نکرده با یک میلیون تومان نمی توان حتی یک مرغ خرید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
چرا نان گران شد پولش ندادید
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
3
پاسخ
یه تومن واریز کردند، دو تومن هم باید بذارم روش یه حلب روغن بخرم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
1
پاسخ
بالا نبرن بهتره . خبرش که پخش شده بود قیمت ها رفته بود بالا
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