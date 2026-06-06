علت تعطیلی ادارات استان کرمان چیست؟
افزایش غلظت آلایندههای هوا و هجوم ریزگردها ادارات چند شهرستان استان کرمان را تعطیل کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۴۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پی افزایش گرد و غبار هوا و خیزش گرد و خاک در استان کرمان صبح شنبه ۱۶ خرداد ماه ادارات و بانکهای چند شهرستان استان کرمان شامل زرند، رفسنجان، فهرج و نرماشیر تعطیل شدند.
بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران این شهرستان، به دلیل شرایط نامساعد جوی و افزایش آلایندگی هوا، تمامی ادارات شهرستانهای رفسنجان، زرند، فهرج و نرماشیر تعطیل شدند.
طبق این اطلاعیه، مراکز امدادی، خدماترسان، نظامی و انتظامی از این تصمیم مستثنی بوده و به فعالیت خود ادامه میدهند.
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