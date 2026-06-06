صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جوانترین شهید نیروی پدافند ایران در حمله اسرائیل به تونل

محمدمهدی بیرامی متولد آبان ۱۳۸۳، نیروی پدافند هوایی هوافضا و جوان ترین مدافعان آسمان این سرزمین بود. او در شهرقدس زندگی می کرد و تک فرزند خانواده بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۴۱
| |
21904 بازدید
|
۷
جوانترین شهید نیروی پدافند ایران در حمله اسرائیل به تونل

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ شانزدهم اسفندماه، در گرمدره، حمله رژیم صهیونیستی رقم خورد. محمدمهدی و ۴۱ تن از همکارانش، در حین انجام وظیفه، گرفتار این حمله شدند. تونل محل خدمتشان بمباران شد و راه خروجشان بسته شد.

در شرایطی که امکان خروج نبود و هیچ اکسیژن و هوایی وجود نداشت، این ۴۲ جوان غیور در آنجا ماندند و به شهادت رسیدند. تصور لحظات سخت این ۴۲ برادر در کنار هم، واقعاً دلخراش است.

آرزوی دامادی که به شهادت رسید

مادر شهید، از دلتنگی‌های محمدمهدی اش می‌گفت. از روز‌هایی که قرار بود برایش خواستگاری بروند، اما محمدمهدی گفته بود: «مادر، صبر کن؛ اول جنگ تمام شود، بعد داماد می‌شوم.» و افسوس که آرزوی دامادی اش در خاک و خون دفاع از وطن، جامه شهادت پوشید.

تولد و شهادت در هفدهم رمضان

نکته قابل تأمل اینکه، محمدمهدی در هفدهم رمضان متولد شد و در هفدهم رمضان نیز به شهادت رسید. پیوند ویژه‌ای که نشان از عروج او به ملکوت داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شهادت شهید محمدمهدی بیرامی اکسیژن تونل حمله رژیم صهیونیستی بمباران پدافند هوایی
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شهادت مرزبان غیور در مرز زابل
شهادت جوان فلسطینی ساعتی قبل از ازدواجش
شهادت سرتیپ ارتش لبنان در حمله اسراییل
عکس: قابی از رهبر شهید انقلاب در کتابخانه شخصی
اسرائیل مدعی ترور فرماندهان امنیتی حماس شد
فیلم: بمباران لانه زنبور کرکوک به روایت تایگر پایگاه تبریز
شهادت مأمور کلانتری باغ فیض تهران/ دستیگری عاملان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
71
پاسخ
مدیون شهدا هستیم تا قیامت .عزت و امنیت این کشور مرهون فداکاری و از خودگذشتگی شهداست . یادمان نرود که این امنیت اتفاقی نیست !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
72
پاسخ
يا خدا
روحش شاد
تك فرزند خانواده
خدا به داد دل مادرش برسه
نازنين جوان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
44
پاسخ
روحش شاد.خدا به خانواده اش صبر بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
33
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
25
پاسخ
روح شهدا شاد و راضی از ما انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
13
30
پاسخ
ثابتی و قاسمی و جلیلی چرا تو این تونلها نمیرن؟؟؟!!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
15
پاسخ
یعنی فقط 22 سالش بود!
یاد جنگ با صدام افتادم که نوجوونهای 14 و 16 ساله می رفتند جبهه و شهید می شدند.
روحشان شاد و با اولیاالله محشور شوند. جوانهای پاک که به زرق و برق دنیا بی توجه بودند و سعادت ابدی رو برگزیدند
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
سخنان همسر شهید آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی پس از حمله به اسرائیل
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۹ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۵ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۱ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۵ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۶۹ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۳ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005mHZ
tabnak.ir/005mHZ