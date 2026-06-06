جوانترین شهید نیروی پدافند ایران در حمله اسرائیل به تونل

محمدمهدی بیرامی متولد آبان ۱۳۸۳، نیروی پدافند هوایی هوافضا و جوان ترین مدافعان آسمان این سرزمین بود. او در شهرقدس زندگی می کرد و تک فرزند خانواده بود.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ شانزدهم اسفندماه، در گرمدره، حمله رژیم صهیونیستی رقم خورد. محمدمهدی و ۴۱ تن از همکارانش، در حین انجام وظیفه، گرفتار این حمله شدند. تونل محل خدمتشان بمباران شد و راه خروجشان بسته شد.

در شرایطی که امکان خروج نبود و هیچ اکسیژن و هوایی وجود نداشت، این ۴۲ جوان غیور در آنجا ماندند و به شهادت رسیدند. تصور لحظات سخت این ۴۲ برادر در کنار هم، واقعاً دلخراش است.

آرزوی دامادی که به شهادت رسید

مادر شهید، از دلتنگی‌های محمدمهدی اش می‌گفت. از روز‌هایی که قرار بود برایش خواستگاری بروند، اما محمدمهدی گفته بود: «مادر، صبر کن؛ اول جنگ تمام شود، بعد داماد می‌شوم.» و افسوس که آرزوی دامادی اش در خاک و خون دفاع از وطن، جامه شهادت پوشید.

تولد و شهادت در هفدهم رمضان

نکته قابل تأمل اینکه، محمدمهدی در هفدهم رمضان متولد شد و در هفدهم رمضان نیز به شهادت رسید. پیوند ویژه‌ای که نشان از عروج او به ملکوت داشت.