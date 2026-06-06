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امکان ثبت‌نام برای فرزندان مجروحان جنگ اخیر در مدارس شاهد

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، گفت: افرادی که جراحت آنان در جنگ اخیر به تأیید بنیاد شهید در استان‌ها و شهرستان‌ها رسیده است، می‌توانند از شرایط ثبت‌نام در مدارس شاهد استفاده کنند؛ هرچند این عنوان به معنای احراز جانبازی نیست و صرفاً برای تسهیل امور آموزشی درنظرگرفته شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۳۹
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امکان ثبت‌نام برای فرزندان مجروحان جنگ اخیر در مدارس شاهد

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، گفت: افرادی که جراحت آنان در جنگ اخیر به تأیید بنیاد شهید در استان‌ها و شهرستان‌ها رسیده است، می‌توانند از شرایط ثبت‌نام در مدارس شاهد استفاده کنند؛ هرچند این عنوان به معنای احراز جانبازی نیست و صرفاً برای تسهیل امور آموزشی درنظرگرفته شده است.

به گزارش تابناک به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، هاشم صابریان درباره آخرین تصمیمات بنیاد شهید و امورایثارگران در خصوص حمایت آموزشی از خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر، افزود: بنیاد شهید در جریان جنگ ۱۲روزه، با رویکرد تسهیل‌گرانه و حمایتی اعلام کرد افرادی که هنوز پرونده شهادت آنان در کمیسیون‌های مربوط نهایی نشده است، با ارائه نامه معراج‌الشهدا به عنوان شهید محسوب می‌شوند و فرزندان آنان می‌توانند از تسهیلات مربوط به فرزندان شهدا، از جمله ثبت‌نام در مدارس شاهد بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به خلأ پیشین در حوزه رسیدگی به وضعیت مجروحان جنگی، اظهار کرد: در گذشته تا زمانی که فرآیند احراز جانبازی در کمیسیون‌ها طی نمی‌شد، امکان بهره‌مندی از برخی تسهیلات آموزشی فراهم نبود؛ اما در جنگ اخیر، با توجه به شرایط خاص و ضرورت حمایت فوری از خانواده‌ها، بنیاد شهید با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و برگزاری جلسات مشترک، تصمیم گرفت سازوکار مشخصی برای مجروحان نیز تعریف کند.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: بر این اساس، تمام افرادی که جراحت آنان به تأیید بنیاد شهید در استان‌ها و شهرستان‌ها رسیده است (اعم از کسانی که در صف بررسی کمیسیون هستند یا حتی افرادی که هنوز برای کمیسیون اقدام نکرده‌اند، اما جراحت‌شان برای بنیاد محرز است) می‌توانند نامه‌ای با عنوان «مجروح جنگی» دریافت کنند.

صابریان ادامه داد: با صدور این نامه، فرزندان مجروحان جنگی می‌توانند برای ثبت‌نام در مدارس شاهد معرفی شوند و مانند سایر مشمولان از فرآیند پذیرش این مدارس بهره‌مند شوند. البته در موضوع شهریه، ضوابط مطابق مقررات جاری اعمال خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ نظم آموزشی مدارس شاهد گفت: این تسهیلات شامل ثبت‌نام در میان‌پایه‌ها نمی‌شود و صرفاً برای ورودی‌های جدید تعریف شده است.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: برای تبیین دقیق جزئیات این تصمیم و هماهنگی هرچه بهتر با استان‌ها، هفته آینده وبیناری با حضور مسئولین آموزش بنیاد شهید در سراسر کشور برگزار خواهد شد تا ابعاد اجرایی، نحوه صدور معرفی‌نامه‌ها و هماهنگی با آموزش و پرورش به‌صورت کامل تشریح شود و اجرای این سیاست حمایتی به شکل منسجم و دقیق در سراسر کشور دنبال شود.

ثبت‌نام مدارس شاهد رایگان شد

صابریان با اعلام آغاز ثبت نام مدارس شاهد در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، گفت: امسال برای نخستین بار پرداخت سرانه ثبت‌نام مدارس شاهد برای دانش آموزان شاهد و ایثارگر رایگان است.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید با هدف قدردانی و حمایت از جامعه ایثارگری و ایجاد بستر مناسب برای تحصیل دانش آموزان جامعه هدف اساسنامه طرح شاهد در چهلمین سال ایجاد طرح شاهد و برای نخستین بار پرداخت سرانه ثبت نام مدارس شاهد برای دانش آموزان شاهد و ایثارگر رایگان است.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص زمان ثبت‌نام در مدارس شاهد خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت‌نام و پذیرش دانش‌آموزان در مدارس شاهد برای سال تحصیلی پیش‌رو مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی در دستور کار قرار گرفته و خانواده‌ها برای ثبت‌نام سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس شاهد سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه مای مدیا (my.medu.ir) نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

صابریان افزود: ثبت‌نام به صورت مرحله‌ای و مقطع به مقطع انجام می‌شود و برای هر پایه/مقطع بازه زمانی مشخص و محدودی در نظر گرفته شده است و امکان ثبت‌نام در هر زمان از کل بازه برای همه مقاطع وجود ندارد؛ بنابراین هر دانش‌آموز در بازه زمانی مربوط به آن مقطع می‌تواند نسبت به ثبت‌نام اقدام کند.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران به خانواده‌های شاهد و ایثارگر سفارش کرد که زمان ثبت‌نام فرزندان خود را با توجه به کندی اینترنت و حجم بالای متقاضیان، به روز‌های پایانی موکول نکنند.

صابریان در خصوص زمان ثبت نام هر مقطع تحصیلی گفت: زمان تعیین شده برای پایه اول مقطع ابتدایی تا پایان روز چهارشنبه دهم تیر ۱۴۰۵، زمان ثبت نام برای پایه اول دوره متوسطه اول از روز دوشنبه یکم تیر تا روز شنبه بیستم تیر ۱۴۰۵ و زمان ثبت نام برای پایه اول متوسطه دوم از روز پنجشنبه ۲۵ تیر تا روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ است.

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مدارس شاهد مجروحان ایثارگران بنیاد شهید جنگ اخیر
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