بازداشت ۸ اوباش زمینخوار در اقدسیه
به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد: در پی اعلام مرجع قضایی مبنی بر تصرف غیرقانونی یک ساختمان چندطبقه در منطقه اقدسیه توسط تعدادی از اراذل و اوباش، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، پس از تکمیل مستندات و شناسایی محل، مشخص شد متهمان با استفاده از شگردهای قدرتنمایی و ایجاد رعب و وحشت، مالک یا ساکنان قانونی را از ملک خارج کرده و ساختمان را به محل استقرار غیرقانونی خود تبدیل کردهاند.
این افراد با حضور در طبقات مختلف ساختمان و استفاده از تجهیزات از جمله بیسیم و سلاح سرد، تلاش داشتند با ایجاد فضای ناامن، مانع از بازپسگیری ملک توسط مالکان اصلی شوند و عملاً کنترل آن را در اختیار گرفته بودند.
در ادامه و با هماهنگی مقام قضایی، تیمهای عملیاتی پلیس برای اجرای حکم به محل اعزام شدند. متهمان، اما با وجود هشدارهای قانونی، از تمکین به دستور قضایی خودداری کرده و با استفاده از سلاحهای سرد اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی کردند.
مأموران پلیس نیز با رعایت قانون بهکارگیری سلاح و شلیک تیر هوایی، موفق شدند اوضاع را کنترل کرده و در نهایت ۸ نفر از افراد متهم به تصرف غیرقانونی ملک را دستگیر کنند.
در بازرسی از محل نیز ۳ قبضه قمه، ۵ دستگاه بیسیم دستی، یک قبضه تونفا و سایر ادوات جرم کشف و ضبط شد.
بر اساس اعلام پلیس، متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.
اگه قانون محکم باشه اینا جرعت چنین کاری را نداشتن