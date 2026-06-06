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بازداشت ۸ اوباش زمین‌خوار در اقدسیه

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از بازداشت ۸ نفر از اراذل و اوباش خبر داد که با تصرف غیرقانونی یک ساختمان چندطبقه در منطقه اقدسیه و ایجاد رعب و وحشت، در برابر اجرای حکم قضایی مقاومت کرده و در نهایت پس از درگیری با مأموران دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۳۶
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2565 بازدید
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بازداشت ۸ اوباش زمین‌خوار در اقدسیه

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد: در پی اعلام مرجع قضایی مبنی بر تصرف غیرقانونی یک ساختمان چندطبقه در منطقه اقدسیه توسط تعدادی از اراذل و اوباش، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پس از تکمیل مستندات و شناسایی محل، مشخص شد متهمان با استفاده از شگرد‌های قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت، مالک یا ساکنان قانونی را از ملک خارج کرده و ساختمان را به محل استقرار غیرقانونی خود تبدیل کرده‌اند.

این افراد با حضور در طبقات مختلف ساختمان و استفاده از تجهیزات از جمله بی‌سیم و سلاح سرد، تلاش داشتند با ایجاد فضای ناامن، مانع از بازپس‌گیری ملک توسط مالکان اصلی شوند و عملاً کنترل آن را در اختیار گرفته بودند.

در ادامه و با هماهنگی مقام قضایی، تیم‌های عملیاتی پلیس برای اجرای حکم به محل اعزام شدند. متهمان، اما با وجود هشدار‌های قانونی، از تمکین به دستور قضایی خودداری کرده و با استفاده از سلاح‌های سرد اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی کردند.

مأموران پلیس نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و شلیک تیر هوایی، موفق شدند اوضاع را کنترل کرده و در نهایت ۸ نفر از افراد متهم به تصرف غیرقانونی ملک را دستگیر کنند.

در بازرسی از محل نیز ۳ قبضه قمه، ۵ دستگاه بی‌سیم دستی، یک قبضه تونفا و سایر ادوات جرم کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام پلیس، متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

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اوباش زمین خوار سلاح سرد اقدسیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
27
پاسخ
عجب مملکت گل و بلبلی داریم!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
10
پاسخ
ضعف قانون همینه در مقابل جرم
اگه قانون محکم باشه اینا جرعت چنین کاری را نداشتن
قفل ضد همه چیز گاردمن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
11
پاسخ
من متوجه مطلب نشدم!! یعنی اینا در حالت عادی رفتن تو یه ساختمان و اهالی اون ساختمان را ریختن بیرون و خودشون رفتن داخل مستقر شدن؟ اصلا مگه همچین چیزی میشه؟ خوب مگه اهالی اون ساختمان نمیتونستن همون موقع به 110 زنگ بزنن؟ لطفا یه جوری بنویسید که خنده دار نباشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
6
پاسخ
زمینهای پدربزرگ من رو هم چند تا اوباش تصرف کردن چرا هر چی شکایت میکنیم قوه قضاییه کاری نمیکنه ؟ظاهرا قانون برای پایتخت نشینان محکم اجرا میشه !!
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