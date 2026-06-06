مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از بازداشت ۸ نفر از اراذل و اوباش خبر داد که با تصرف غیرقانونی یک ساختمان چندطبقه در منطقه اقدسیه و ایجاد رعب و وحشت، در برابر اجرای حکم قضایی مقاومت کرده و در نهایت پس از درگیری با مأموران دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد: در پی اعلام مرجع قضایی مبنی بر تصرف غیرقانونی یک ساختمان چندطبقه در منطقه اقدسیه توسط تعدادی از اراذل و اوباش، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پس از تکمیل مستندات و شناسایی محل، مشخص شد متهمان با استفاده از شگرد‌های قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت، مالک یا ساکنان قانونی را از ملک خارج کرده و ساختمان را به محل استقرار غیرقانونی خود تبدیل کرده‌اند.

این افراد با حضور در طبقات مختلف ساختمان و استفاده از تجهیزات از جمله بی‌سیم و سلاح سرد، تلاش داشتند با ایجاد فضای ناامن، مانع از بازپس‌گیری ملک توسط مالکان اصلی شوند و عملاً کنترل آن را در اختیار گرفته بودند.

در ادامه و با هماهنگی مقام قضایی، تیم‌های عملیاتی پلیس برای اجرای حکم به محل اعزام شدند. متهمان، اما با وجود هشدار‌های قانونی، از تمکین به دستور قضایی خودداری کرده و با استفاده از سلاح‌های سرد اقدام به درگیری و ایجاد ناامنی کردند.

مأموران پلیس نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و شلیک تیر هوایی، موفق شدند اوضاع را کنترل کرده و در نهایت ۸ نفر از افراد متهم به تصرف غیرقانونی ملک را دستگیر کنند.

در بازرسی از محل نیز ۳ قبضه قمه، ۵ دستگاه بی‌سیم دستی، یک قبضه تونفا و سایر ادوات جرم کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام پلیس، متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.