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شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟

شما مخاطبان تابناک درضمن این گزارش به یک چالش هم دعوتید. آیا آمارهای مسئولین درباره پدیده زیرمیزی را واقعی می دانید؟
کد خبر: ۱۳۷۷۲۲۸
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4119 بازدید
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۹۹

شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟

در حالی که در همین ایام و در روزهای جنگ، بخشی از نظام سلامت، عاشقانه به ارائه خدمت مشغول بوده اند، اما در سویی دیگر، سایه سنگین «زیرمیزی» بر تخت‌های درمان سنگینی می کند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در حالی که مسئولان نظام پزشکی و نمایندگان مجلس از محدود بودن پدیده دریافت زیرمیزی به حدود ۷ تا ۸ درصد پزشکان سخن می‌گویند، روایت‌های میدانی بیماران از اتاق عمل‌ها و مطب‌ها تصویری متفاوت ترسیم می‌کند؛ جایی که تعرفه‌های رسمی با واقعیت اقتصادی فاصله‌ای عمیق دارند و محاسبات آماری اغلب بر پایه گزارش‌های رسمی و شکایات ثبت‌شده استوار است، نه تجربه روزمره مردم.

در برابر تمامی آمارها و اعداد و ارقام، سئوال مهم این است که اساسا چرا زیرمیزی به عنوان یک تخلف بزرگ، همچنان باید جریان داشته باشد و اقدام موثری درباره آن انجام نگیرد؟ آیا کاستی های نظام سلامت باید از چیب مردم پرداخت شود؟ آیا این بهانه، راه را برای سرقت از جیب بیماران باز می کند؟ چرا در برابر این تخلف و این گناه و ناهنجاری و خوردن از جیب نیازمندان و بیماران، کاری موثر انجام نمی شود؟

روایت آمارها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت، گفت: زیرمیزی پدیده‌ای است که معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که پزشک یا کادر درمانی اقدام پزشکی، کار درمانی یا عمل جراحی خاصی را برای بیمار انجام می‌دهد البته این مسئله به هیچ عنوان به کل جامعه پزشکی تعمیم‌پذیر نیست و تنها بخش کوچکی از پزشکان ممکن است مرتکب چنین تخلفی شوند.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، بین ۵ تا ۱۵ درصد جامعه پزشکی ممکن است در معرض چنین رفتاری قرار داشته باشند و برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۷ درصد پزشکان اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند.

علیمردانی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام شده، گفت: یکی از دلایل اصلی بروز این پدیده می‌تواند زیاده‌خواهی برخی افراد باشد، اما عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند که از جمله می‌توان به نامتناسب بودن تعرفه‌های پزشکی و کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه پزشکی اشاره کرد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس دوازدهم، افزود: در دوره‌هایی که تعرفه‌های پزشکی متناسب‌تر بود و قدرت خرید پزشکان در سطح مطلوبی قرار داشت، علی‌رغم اینکه مبالغ دریافتی بسیار کمتر از امروز بود، پدیده زیرمیزی تقریباً وجود نداشت و میزان آن به کمتر از یک درصد می‌رسید.

عضو دیگر  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اخیراً اعلام کرده که حدود ۷ درصد پزشکان اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند. این آمار با اظهارات محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی همخوانی دارد. در این میان دکتر  رئیس‌زاده هم تاکید دارد  که بیش از ۹۰ درصد پزشکان با شرافت خدمت می‌کنند و تنها ۷ تا ۸ درصد ممکن است درگیر دریافت‌های نامتعارف باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت نیز در گفتگوهایی مشابه، درصد پزشکان زیرمیزی‌بگیر را کمتر از ۵ درصد و در برخی رشته‌ها ۵ تا ۷ درصد برآورد کرده و اشاره کرده که ۶۰ تا ۷۰ درصد پزشکان در رشته‌های داخلی فعالیت دارند که اساساً امکان دریافت زیرمیزی در آن‌ها وجود ندارد.

شما نظردهید: آیا فقط ۸ درصد پزشکان زیرمیزی می گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟ 

چگونگی محاسبات

اما این ارقام رسمی چگونه به دست می‌آیند؟ محاسبات عمدتاً بر پایه شکایات ثبت‌شده در سامانه ۱۹۰، پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات و سازمان نظام پزشکی، و برآوردهای اقتصادی از حجم گردش مالی بخش سلامت انجام می‌گیرد. 

اما دکتر رئیس زاده درباره شیوه احتساب این موضوع، توضیح می دهد: همکاران بزرگوار ما که مثلاً متخصص اطفال، عفونی یا بیهوشی هستند، ارتباطی با انجام "اینجا پروسیجر" ندارند. پزشکانی که در واقع اقدام انجام می دهند در قبال بیماران، در معرض زیر میزی قرار دارند. اینها  ۱۵ درصد از جامعه پزشکی کشور هستند و در موقعیتی قرار دارند که اصطلاحاً می‌توانند به این شکل [زیرمیزی] عمل کنند.
حالا از این ۱۵ درصد، اگر حساب کنیم، نهایتا ۴۰ تا ۵۰ درصد زیر میزی در این عده جریان دارد. حجم عظیمی از همکاران ما در هیئت‌های علمی دانشگاه یا در بخش‌های خصوصی - که فرقی نمی‌کند - با شرافت کامل و با رعایت تمام موازین در حال خدمت هستند. اگر آن را هم در نظر بگیریم، جمعاً چیزی نزدیک به ۷-۸ درصد از جامعه پزشکی ممکن است اهل زیرمیزی باشند. این عدد می‌شود تقریباً یک عدد شاید زیر ۱۳-۱۴ هزار نفر. اگر ۵۰ درصد [از آن ۱۵ درصد] را بگیریم - که باز هم از نظر ما عدد بالایی است - می‌شود کلاً نزدیک به ۷ درصد جامعه پزشکی. 

شیوه محاسبات را تغییر دهید

با وجود چنین محاسبات و نتایج رسمی، اما واقعیت های میدانی چیز دیگری را روایت می کنند. البته به نظر می رسد شیوه محاسبه این درصدها باید تغییر کند. باید این محاسبات به این سئوال جواب بدهند که از میان آن دسته از اعضای سیستم سلامت، که امکان زیرمیزی بگیری دارند، چند درصد زیرمیزی دریافت می کنند و چند درصد با همان تعرفه مصوب اقدام می کنند؟ این نکته مهمی است و قطعا تا حدود زیادی روایت ها را تغییر خواهد داد.

در این میان تجربه بیماران اما روایت دیگری دارد. سیاری از بیماران برای عمل‌های جراحی قلب، زنان، ارتوپدی و حتی ساده‌تر، مجبور به پرداخت مبالغی خارج از تعرفه می‌شوند که گاهی برابر یا بیشتر از هزینه بیمارستان است. در یک مورد اخیر در بیمارستان زنانه ای در کرج، برای عمل فیبروم، علاوه بر هزینه های بیمارستان، دویست میلیون تومان توسط پزشک متخصص زیرمیزی گرفته شده است.

شما مخاطبان گرامی  تابناک، اعم از بیمار، پزشک، خانواده بیمار و ...  در این باره چه نظری دارید و تجربه شما در این باره چه می گوید؟

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹۹
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
64
پاسخ
فقط حرف میزنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
بله.فقط 7 تا 8 درصد زیر میزی نمی گیرند
یعنی 92 درصد می گیرند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
همسرم چند ماه پیش عمل کرد و پزشک در جا بابت یک عمل خیلی خیلی ساده 10 میلیون تومان زیرمیزی گرفت
همسایه ما یک ماه پیش عمل شکستگی لگن انجام داد و پزشک بابت این عمل یک سکه تمام بهار به مبلغ 200 ملیون تومان زیرمیزی گرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
شهر قزوین هستم اینجا حتی پزشکانی زنان و زایمان هم زیر میزی میگیرن . پزشک زنان و زایمانی که زیر میزی میگیرن واقعا از دایره انسانیت خارجه . اونوقت نماینده مجلس مون مدام می‌ره درباره فرزند آوری صحبت می‌کنه نمیتونه جلوی این پدیده رو بگیره
هیراد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
علت اصلی این رشوه خواری پزشکان ، انحصاری هست که در بخش آموزش پزشکی ایجاد کرده اند، اگر تعداد پزشکها بیشتر میشد و مردم قدرت انتخاب بیشتری داشتند و رقابت شکل می گرفت کسی نمی تونست رشوه بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
47
پاسخ
من پدرم اهواز عمل کردم نزد یکی از پزشکان معروف اهواز ایشان پزشک معتمد فراجا هم هستند ،مبلغ ۷۵ میلیون تومان تا به حسابش واریز نکردم معرفی نامه بستری را مهر نکردند .
علاوه بر این از صورتحساب ۱۰۰ میلیون تومانی بیمارستان هم ۲۵ میلیون تومانش سهم ایشون بود در مجموع ۱۰۰ میلیون دستمزد عمل ۱ ساعته شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شاید تو بعضی استانها باشه..تا حالا تو شیراز این جریانو ندیدم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خوب ببین ایشان زمانی که اکثر افراد مشغول بازی هستند وقت گذاشته و درس خوانده. حالا حقش هست. میخواستید شماها هم مثل ایشان زحمت بکشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
56
پاسخ
تابناک ممنون. رها نکن این موضوع رو
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
قابل توجه تابناک اگر میخواهد صحت آمار را بداند:
به پزشک رای عمل جراحی مراجعه کردیم. گفت سکه میگیرد تا وقت تعیین کند. ولی سکه را نیازی نیست بیارید تحویل بدید. یک شماره تماس از یک طلافروش داد و گفت از او بخرید ولی لازم نیست تحویل بگیرید! فقط پول سکه را بدهید به این شماره!!!
دکتر قدیمی و بسیار معتبری هم بود
حالا میزان صحت آمار دستت اومد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
56
پاسخ
امار ۸ درصد مال کسیکه هیچوقت گذارش به بيمارستان برای جراحی نیفتاده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خدمه بیمارستان خودشان را بعنوان عامل دکتر جراح معرفی می کنند و یک عددی تیغ می زنند. حتی نرخ هم ندارد. اگر چانه بزنید، کاهش هم می دهند.
دیده ام که روح پزشک جراح هم از این کارها خبر نداشته. چون در بیمارستان، نوبت دهی اتاق عمل با همین کادر است و جراح دخیل نیست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
درسته چون فقط جراحان زیر میزی می گیرند مثلا پزشک عمومی که تعداد شون بیشتره چه زیر میزی می گیرند؟
ناشناس
| France |
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
من ۶۳ سال دارم و متاسفانه بخاطر خطاهایی که کرده ام ( و الان هم‌می کنم ) بیش از نیمی از عمر خود را در زندان های مختلف کشور گذرانده ام .‌فقط یک بار گذرم به بیمارستان قلب تهران افتاد و وقتی رفتار کا مندان بیمارستان با بیماران مراجعه کننده را دیدم‌واقعا جنین رفتارهای زشت و توهین آمیزی را در هیج یک از زتدان های کشور با زندانیان ندیده بودم . اگر کسی باور نمی کند یک روز وقت بگذارد و خودش برود آنحا و در صف های مربوط به هولتر و اکو و ... ببیند ‌. ضمنا من داخل کشور و الان در قلعه حسن خان هستم و اگر پرچم کشور دیگری در پیام‌من دیده می،شود به علت فیلتر شکن است ‌که ممکن است قلعه حسن خان را استکهلم نشان دهد !
سید اکبر رضوی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
در رشته آمار پزشکی حتی یک در صد هم زیاداست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
50
پاسخ
زیر میزی که چه عرض کنم حتی منشی دکتر تعیین میکنند که از کدام صرافی یا طلافروش باید بروید تا ارز و سکه تهیه کنید.
یعنی حتی خودمان هم تهیه کنیم را قبول ندارند.
برای آشنای خودمان پیش آمده بود که برای عمل تیروئید در بیمارستان معروفی در تهران تا کرج رفت که از صرافی مورد نظر دکتر ارز تهیه کند آن هم با چه مراحلی، چون خود صرافی هم نمی خواست در سیستم ثبت شود چندین حساب مختلف داد هر کی به نام شخصی دیگر که برای آنها بریزد و فیش واریزی را بیاورد و از این طرف هم در پاکت دربسته گذاشت و به دکتر هم خبر داد .
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
45
پاسخ
خير 100 درصد است نه 8 درصد خصوصا متخصصان زنان و كل جراحان
سيستم سلامت و پزشكي كوبا را مطالعه بفرماييد
متاسفانه پزشك سالاري ريشه دار هست
يعني كه چي كه براي پزشكان تدابير افزايش حق ويزيت ميديد....ول كنيد بزارن برن ببينيد كه هيچ كدوم نميتونن برن چون مدركشون را بايد معادل كنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
واقعا همینطوره یکی از بستگانم فلوشیپ شبکیه بود رفته آمریکا از اول داره درس میخونه مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران رو قبول ندارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
منظورش ۸ درصد کل پزشک هاست و ۱۰۰ درصد متخصص هایی که با اتاق عمل سرکار دارن. اون پزشکای عمومی هم شنا بلدن ولی آب نیست. پزشک های عمومی زیر میزی نمی گیرن چون نمی تونن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
26
پاسخ
برعکسش یحتمل درست تره
محمد
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
55
25
پاسخ
سلام من پزشکم جراح ارتوپد. اگه بخوام طبق تعرفه عمل کنم بعد از انجام یک تعویض مفصل پیچیده، حدود ده ماه بعد یک میلیون تومان دریافت میکنم که اگه توی این ده ماه یابعدش در ازای تعویض مفصل لگن بخوام کولر خونه م رو تعویض که هیچ تعمیر هم کنم نمیتونم. هر کسی از پزشکان حرف نزنه و واقعیت رو نگه شرافت نداره نه اون که حق ش رو میگیره و یه عده آدم بی شرافت بهش میگن زیر میزی.
توی اروپا و آمریکا در ازای یه عمل تعویض مفصل حدود هزار کیلو گوشت جراح میتونه بخره با تعرفه نظام سلامت الان یک کیلو گوشت رو هم ده ماه بعد نمیشه خرید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
گوشت خوار ها لطفا پزشكان كوبا كه از برترين پزشكان هستن را الگو قرار بديد متاسفانه همه دنبال پر كردن جيبن تا انسانيت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
جمع كنيد بريد البته پول تحصيلتون را بديد اگه خيلي نگران هزينه گوشت هستيد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
درست میگوید ،اگه جمع کنه بره کار خیلیها لنگ میفته ، حتی پای خیلیا ، ریشه مشکلات رو وزارت بهداشت باید حل کنه نه با دعوای دو گروهی برای هم هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
نگرانی بالاخره گوشت بود یا کولر؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
قطعا شما جراح نیستید، چون جراح وقت جواب دادن به درد دل مردم را ندارد و نیازی هم ندارد که جواب بدهد،
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
اتفاقا جراحان ارتوپد کارنامه شون در این زمینه خیلی سیاهه در اصفهان جراحان ارتوپد برای تعویض مفصل برای هر زانو یک سکه تمام زیر میزی میگیرن البته یکی دوتاشون هم منصف ترن و صد تومن نقدی میگیرن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
استاد
من برای عمل جراحی همسرم در بیمارستان نیکان که فوق خصوص است نیز مجبور به پرداخت رشوه شدم یعنی مجبورم کردند

بنظرم پاسخ شما قشنگ نبود
بر اساس فرمایش جنابعالی هرکس تامین نباشه میتونه به راهکار خلاف عرف مراجعه کنه و از نگاه خودش هم توجیه هست اینکار
با این توصیف حضرتعالی پس مردمی که با حداق حقوق و درآمد شرافتمندانه دارن زندگی رو گذران می کنند باید بیان به سمت سرقت و خلاف ؟!!
عجب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
یک میلیون برای تعویض مفصل؟؟؟
محمد آقا کدوم بیمارستان جراحی میکنی؟؟ الان ویزیت دکتر نزیدک یک میلیونه برای دو دقیقه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
جناب جراح ارتوپد شما در هفته چند عمل می کنید و جراح امریکایی چند عمل؟ جراح امریکایی از بیمارستان حقوق می گیرد نه اینکه به ازاء عمل جراحی دریافتی داشته باشد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خسته نشدین از این دروغ ها
زیاده خواهی کافیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
توهین نکن به قشر زحمتکش و نابغه کشور

بعد اینهمه را ول کردید کوبا را مثال زدید که فقر و بدبختی از در و دیوارش میبارد

میرفتی پزشک میشدی مجانی کار میکردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
21
پاسخ
بگو 100 درصد ،اینکه یعنی حق دارند چون اکثریت قاطع ، ولی اگه 8 درصد باشند متخلف محسوب میشند ، با اندازه گیری درصد چیزی درست نمیشه ، باید عیار تعرفه ها مشخص باشه که هم متناسب با کیفیت خدمات باشه و هم هزینه های خدمات دهنده رو جبران کنه و هم حق بیمار پایمال نشه و هم سهم بیمه باید پر رنگ باشه ،عدالت باید سمت هر سه ضلع باشه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
28
پاسخ
در سال گذشته مفصل شانه مادرم توسط پزشک ارتوپد در اصفهان تعویض شد. چهل و پنج میلیون پزشک زیر میزی گرفت هشتاد پنچ میلیون لوازم مصرف و تجهیزات شد هیجده میلیون هم هزینه بیمارستان پرداخت شد قسمتی از هزینه بیمارستان را بیمه تکمیلی و پایه پرداخت کردند اکثر پزشکان جراح متخصص اصفهان زیر میزی می‌گیرند زیر میزی که چه عرض کنم رومیزی ؟ خیلی شفاف هم می‌گیرند سکه ، نیم سکه ، تراول ، ....... هیچ کسی هم نظارت نمیکند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خدا مادر را شفا دهد. خداروشکر که سال پیش عمل کردید الان همچین عملی را زیر 300 انجام نمیدن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تعویض روغن پراید پنج ملیون تمام میشه عمو

دولت خقوق نمیده
تو برای درمانت برو پیش بقال بنفشه
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