علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل در واکنش به اعتراف رسانه‌های آمریکایی مبنی بر نیاز دولت تروریستی آمریکا به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز در برنامه ایکس نوشت: کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظریه‌پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدید شکل گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: اعتراف رسانه‌های غربی (رویترز و گاردین) به نیاز ترامپ به توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت است. اما خطای استراتژیک بزرگتر را آن‌هایی مرتکب می‌شوند که در منطقه، به سراب سازش دل خوش کرده‌اند.

ولایتی تاکید کرد: معماری جدید هندسه قدرت برپایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت.

مشاور رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: خوش‌خیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت می‌روید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه.