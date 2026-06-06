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حضور ۳ برابری دانش‌آموزان دهک‌های پایین در مدارس سمپاد

رئیس سازمان سمپاد گفت: تعداد دانش‌آموزان دهک‌های پایین درآمدی در مدارس سمپاد طی ۳ سال اخیر بیش از سه برابر شد. رئیس سازمان سمپاد گفت: تعداد دانش‌آموزان دهک‌های پایین درآمدی در مدارس سمپاد طی ۳ سال اخیر بیش از سه برابر شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۲۲
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حضور ۳ برابری دانش‌آموزان دهک‌های پایین در مدارس سمپاد

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد)، در دیدار مدیران این سازمان با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌ها، دستاورد‌ها و رویکرد‌های تحولی سمپاد ارائه کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد تربیتی در مدارس استعداد‌های درخشان اظهار کرد: در سال‌های اخیر تمرکز سمپاد از تربیت دانش‌آموزانی که صرفاً از توان علمی بالایی برخوردار باشند، به سمت پرورش «انسان اثرگذار» تغییر یافته است. بر همین اساس، الگوی تربیتی سازمان بر پایه ۲۵ شایستگی در حوزه‌های دانش، مهارت، نگرش و منش طراحی شده و تلاش می‌شود دانش‌آموزان طی شش سال تحصیل در مدارس سمپاد در این ابعاد توانمند شوند.

یاوری افزود: تنها در سال گذشته به ازای هر دانش‌آموز سمپادی بیش از دو برنامه آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و مهارتی اجرا شده و بیش از ۵۳ درصد دانش‌آموزان در این برنامه‌ها مشارکت داشته‌اند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به جمعیت حدود ۱۴۰ هزار نفری دانش‌آموزان سمپاد در ۷۵۰ مدرسه کشور گفت: دانش‌آموزان این مدارس همچنان سهم قابل توجهی از رتبه‌های برتر کنکور سراسری، مدال‌های المپیاد‌های علمی و افتخارات پژوهشی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با تأکید بر گسترش عدالت آموزشی در کشور تصریح کرد: در سال‌های اخیر سهم دانش‌آموزان شهر‌های کوچک و مناطق کمتر برخوردار در میان رتبه‌های برتر کنکور، مدال‌آوران المپیادی و برگزیدگان جشنواره‌های علمی افزایش یافته است. بسیاری از استعداد‌های درخشان کشور از شهر‌هایی همچون بروجن، خوی، سبزوار، تالش، خرم‌آباد، شهربابک و دیگر مناطق کشور شناسایی و معرفی شده‌اند.

یاوری همچنین به برنامه ملی شناسایی استعداد‌های فراگیر اشاره کرد و گفت: در قالب برنامه شهاب، سالانه صد‌ها هزار دانش‌آموز مستعد در مدارس کشور شناسایی می‌شوند و تلاش داریم با طراحی برنامه‌های توانمندسازی و شبکه‌سازی آموزشی، زمینه رشد این استعداد‌ها را حتی خارج از مدارس سمپاد نیز فراهم کنیم.

وی یکی دیگر از محور‌های مهم فعالیت‌های سازمان را حمایت از دانش‌آموزان مستعد کم‌برخوردار عنوان کرد و افزود: طی سه سال گذشته تعداد دانش‌آموزان دهک‌های پایین درآمدی در مدارس سمپاد بیش از سه برابر شده است. همچنین از ظرفیت بنیاد خیریه «یاس» و خیرین آموزشی برای حمایت از دانش‌آموزان مستعد نیازمند بهره گرفته می‌شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار الگو‌های مدیریت علمی در سمپاد اشاره کرد و گفت: تدوین الگوی تربیتی، تعیین شاخص‌های ارزیابی، طراحی نقشه راه عملیاتی و استقرار نظام پایش مستمر از جمله اقداماتی است که با هدف تحقق حکمرانی علمی و ارتقای کیفیت مدیریت در مدارس استعداد‌های درخشان دنبال شده است.

یاوری در پایان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک زیست‌بوم منسجم نخبگانی در کشور خاطرنشان کرد: ارتباط و هم‌افزایی میان سمپاد، بنیاد ملی نخبگان، باشگاه دانش‌پژوهان جوان، دانشگاه‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نخبگان اثرگذار و حل مسائل کشور در مسیر تحقق مرجعیت علمی ایران باشد.

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برچسب ها
سمپاد مدارس استعدادهای درخشان دهک پایین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
9
پاسخ
براي پايه دهم 110 ميليون ازمون خواستن
والا ما هم با اين اعداد و ارقام درخواستي جزو دهك پايين حساب ميشيم
چه وضعيه
بجاي اينكه اين بچه ها را بورسيه كنن ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
10
پاسخ
آیا دهک بندیا درسته یا دهک بندی فقط برا قشر متوسط جامعه هست؟ خیلیا هستند اسمشون با یه کارت و یه توصیه و یک ارگان تو لیست دهک پایینه ولی به جاش داراییشون از دهک های بالا بیشتره. بچه های اونا هم با اون پولا و سهمیه ها وارد سمپاد و دانشگاه میشن و شما هم سر خودتونو شیره میمالید که آره این آمار نشان میده مردم ضعیف جامعه هم دارن نفس می کشند و بچه هاشون شانس قبولی در تیزهوشان و غیره رو دارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
هر که خوشش نمیاد جمع کنه بره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
8
پاسخ
فکر نکنم، تو کلاس ما فقط من بچه معلم بودم بقیه همه یا وکیل یا دکتر یا مهندس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
5
پاسخ
من سمپاد درس میخونم اصلا مدرسه ی خوبی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
0
پاسخ
امتحان سمپاد ۲۹ خرداد زمان مناسبی نیست تا۳۱ خرداد بچها امتحان دارند
حداقل آزمون رو بذارید تیرماه مثل سالهای قبل
س
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
3
پاسخ
دهکبندی که همش دروغ محضه
والا طرف کلی مال و اموال داره دهک ۳ هست
ولی ما یه آپارتمان مسکن مهر داریم دهکمون ۱۰هست
اینا همش عدالته
فرزندم برای امتحان فنی حرفه ای پول زیاد پرداخت کرد چون دهکمون زیاد بود ولی بعضیا چون دهکشون پایین بود رایگان امتحان دادند
من رازی نیستم هیچی که شاملمون نمیشه حداقل ازمون هم نگیرید تو این اوضاع اقتصادی دارید از جیب مردم میدزدید
اون فردی که دهکبندی میکنه انشاالله خیر نبینه
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