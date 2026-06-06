برخورد عجیب با تیمملی عراق در آمریکا!
عواقب میزبانی فاجعهبار آمریکاییها در جام جهانی ادامه دارد!
کد خبر: ۱۳۷۷۲۲۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ایمن حسین، مهاجم سرشناس تیم ملی عراق پس از ورود به شیکاگو همراه کاروان عراق اجازه ورود پیدا نکرد و پس از ۴ ساعت معطلی در فرودگاه مجوز رفتن به هتل را گرفت!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
؟؟؟نوع گزارش ؟!!بالاخره رفت،،بهتر نیست روی مشکلات خود کشور کار بشه اگر قراره برن با این شرایط؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
همه کشور ها اگه میخوان یکبار برای همیشه از شر آمریکا خلاص شن الان همه باهم حمله کنیم ریشه هر چی آمریکایی و صهیون هم بکنیم
روزگار جهان را سیاه کردن
روزگار جهان را سیاه کردن
پاسخ ها
محمد| |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
صابر| |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
بهتر بود جام جهانی امریکا تحربم میشد و نمیرفتیم حالا هم که رفتیم باید آبروی ترامپ کودک کش را به باد دهیم
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