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برخورد عجیب با تیم‌ملی عراق در آمریکا!

عواقب میزبانی فاجعه‌بار آمریکایی‌ها در جام جهانی ادامه دارد!
کد خبر: ۱۳۷۷۲۲۰
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6291 بازدید
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۹

برخورد عجیب با تیم‌ملی عراق در آمریکا!



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ایمن حسین، مهاجم سرشناس تیم ملی عراق پس از ورود به شیکاگو همراه کاروان عراق اجازه ورود پیدا نکرد و پس از ۴ ساعت معطلی در فرودگاه مجوز رفتن به هتل را گرفت!

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ایمن حسین تیم ملی عراق شیکاگو هتل فرودگاه تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
41
پاسخ
؟؟؟نوع گزارش ؟!!بالاخره رفت،،بهتر نیست روی مشکلات خود کشور کار بشه اگر قراره برن با این شرایط؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
!بالاخره رفت؟!!! عجب توجیحی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
46
22
پاسخ
همه کشور ها اگه میخوان یکبار برای همیشه از شر آمریکا خلاص شن الان همه باهم حمله کنیم ریشه هر چی آمریکایی و صهیون هم بکنیم
روزگار جهان را سیاه کردن
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
مگه بازی کامپیوتریه برادر!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تفکرات مهدکودکی
صابر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
کاشکی به راحتی همین بازیهای پلی استیشن بود.
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
26
19
پاسخ
بهتر بود جام جهانی امریکا تحربم میشد و نمیرفتیم حالا هم که رفتیم باید آبروی ترامپ کودک کش را به باد دهیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
16
پاسخ
با ما چطور رفتار میکنند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
12
10
پاسخ
انشاا... افول امریکا به زیر فرش برسه
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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