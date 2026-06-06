



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ایمن حسین، مهاجم سرشناس تیم ملی عراق پس از ورود به شیکاگو همراه کاروان عراق اجازه ورود پیدا نکرد و پس از ۴ ساعت معطلی در فرودگاه مجوز رفتن به هتل را گرفت!