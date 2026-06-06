استاندار اصفهان از تداوم جریان متناوب آب در زاینده‌رود تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: همزمان با احیای جریان آب در این رودخانه تاریخی، تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای برای سفر گردشگران به اصفهان پیش‌بینی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مهدی جمالی‌نژاد روز شنبه با اشاره به بازگشایی دریچه‌های سد زاینده‌رود به رسانه‌ها اظهار کرد: آب بار دیگر در بستر زاینده‌رود جاری شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این رودخانه به صورت متناوب تا سه ماه آینده از جریان آب برخوردار خواهد بود.

وی افزود: جاری شدن آب در زاینده‌رود، علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت تعاملات فرهنگی و ارتقای روحیه عمومی شهروندان و گردشگران ایفا می‌کند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه زاینده‌رود همواره یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویتی و فرهنگی اصفهان بوده است، گفت: حضور آب در این رودخانه تاریخی، جلوه‌ای متفاوت به فضای شهری و جاذبه‌های گردشگری اصفهان بخشیده و شرایط مطلوبی را برای حضور مسافران در این شهر فراهم کرده است.

وی با دعوت از مردم سراسر کشور برای سفر به اصفهان و شهر‌های واقع در مسیر زاینده‌رود تصریح کرد: اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا هم‌وطنان از نزدیک شاهد طراوت و پویایی دوباره این رودخانه و زیبایی‌های کم‌نظیر اصفهان باشند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و گردشگری استان برای میزبانی مطلوب از مسافران آمادگی کامل دارند و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران فراهم شده است.

تخفیف‌های ویژه برای سفر به نصف‌جهان

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه گردشگری افزود: هتل‌ها و مراکز اقامتی استان با ظرفیت کامل آماده پذیرش گردشگران هستند و تخفیف‌های ویژه‌ای برای اقامت مسافران در نظر گرفته شده است.

استاندار اصفهان ادامه داد: علاوه بر تسهیلات اقامتی، امکانات و ظرفیت‌های مناسبی نیز در بخش خدمات گردشگری، خرید و رفاه مسافران پیش‌بینی شده تا گردشگران بتوانند سفری آرام، مقرون‌به‌صرفه و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

وی با تأکید بر جایگاه ممتاز اصفهان در صنعت گردشگری کشور گفت: این استان با برخورداری از آثار تاریخی شاخص، ظرفیت‌های فرهنگی گسترده، صنایع دستی ارزشمند و جاذبه‌های طبیعی متنوع، همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد سفر در ایران به شمار می‌رود.

جمالی‌نژاد اظهار کرد: جریان دوباره آب در زاینده‌رود می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر فعالیت‌های گردشگری و افزایش حضور مسافران در اصفهان باشد و به پویایی اقتصادی فعالان این حوزه نیز کمک کند.

وی همچنین به توانمندی مردم اصفهان در عبور از شرایط دشوار اشاره کرد و افزود: این استان در مقاطع مختلف تاریخی با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه بوده، اما مردم سختکوش و فرهنگ‌دوست اصفهان همواره با تلاش و همبستگی، مسیر بازسازی و توسعه را با موفقیت طی کرده‌اند.

آمادگی کامل ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری اصفهان

استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی و احیای بخش‌های مختلف گردشگری استان گفت: تمامی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری اصفهان در شرایط مطلوب قرار دارد و آماده ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است.

وی افزود: بنا‌های تاریخی، مراکز فرهنگی و زیرساخت‌های گردشگری استان پس از انجام اقدامات لازم، آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی هستند و هیچ‌گونه محدودیتی برای حضور مسافران وجود ندارد.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: اصفهان امروز با تمام ظرفیت‌های خود مهیای استقبال از گردشگران است و جاری بودن زاینده‌رود، جذابیت این شهر تاریخی را دوچندان کرده است.

وی در پایان با دعوت مجدد از مردم ایران برای سفر به اصفهان گفت: امیدواریم هم‌وطنان با حضور در این استان، ضمن بهره‌مندی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، از فضای دلنشین ایجاد شده در حاشیه زاینده‌رود نیز لذت ببرند.