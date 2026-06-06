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خبر خیلی خوب برای اصفهانی‌ها

استاندار اصفهان از تداوم جریان متناوب آب در زاینده‌رود تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: همزمان با احیای جریان آب در این رودخانه تاریخی، تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای برای سفر گردشگران به اصفهان پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۱۲
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خبر خیلی خوب برای اصفهانی‌ها

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مهدی جمالی‌نژاد روز شنبه با اشاره به بازگشایی دریچه‌های سد زاینده‌رود به رسانه‌ها اظهار کرد: آب بار دیگر در بستر زاینده‌رود جاری شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این رودخانه به صورت متناوب تا سه ماه آینده از جریان آب برخوردار خواهد بود.

وی افزود: جاری شدن آب در زاینده‌رود، علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت تعاملات فرهنگی و ارتقای روحیه عمومی شهروندان و گردشگران ایفا می‌کند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه زاینده‌رود همواره یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویتی و فرهنگی اصفهان بوده است، گفت: حضور آب در این رودخانه تاریخی، جلوه‌ای متفاوت به فضای شهری و جاذبه‌های گردشگری اصفهان بخشیده و شرایط مطلوبی را برای حضور مسافران در این شهر فراهم کرده است.

وی با دعوت از مردم سراسر کشور برای سفر به اصفهان و شهر‌های واقع در مسیر زاینده‌رود تصریح کرد: اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا هم‌وطنان از نزدیک شاهد طراوت و پویایی دوباره این رودخانه و زیبایی‌های کم‌نظیر اصفهان باشند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و گردشگری استان برای میزبانی مطلوب از مسافران آمادگی کامل دارند و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران فراهم شده است.

تخفیف‌های ویژه برای سفر به نصف‌جهان

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه گردشگری افزود: هتل‌ها و مراکز اقامتی استان با ظرفیت کامل آماده پذیرش گردشگران هستند و تخفیف‌های ویژه‌ای برای اقامت مسافران در نظر گرفته شده است.

استاندار اصفهان ادامه داد: علاوه بر تسهیلات اقامتی، امکانات و ظرفیت‌های مناسبی نیز در بخش خدمات گردشگری، خرید و رفاه مسافران پیش‌بینی شده تا گردشگران بتوانند سفری آرام، مقرون‌به‌صرفه و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

وی با تأکید بر جایگاه ممتاز اصفهان در صنعت گردشگری کشور گفت: این استان با برخورداری از آثار تاریخی شاخص، ظرفیت‌های فرهنگی گسترده، صنایع دستی ارزشمند و جاذبه‌های طبیعی متنوع، همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد سفر در ایران به شمار می‌رود.

جمالی‌نژاد اظهار کرد: جریان دوباره آب در زاینده‌رود می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر فعالیت‌های گردشگری و افزایش حضور مسافران در اصفهان باشد و به پویایی اقتصادی فعالان این حوزه نیز کمک کند.

وی همچنین به توانمندی مردم اصفهان در عبور از شرایط دشوار اشاره کرد و افزود: این استان در مقاطع مختلف تاریخی با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه بوده، اما مردم سختکوش و فرهنگ‌دوست اصفهان همواره با تلاش و همبستگی، مسیر بازسازی و توسعه را با موفقیت طی کرده‌اند.

آمادگی کامل ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری اصفهان

استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی و احیای بخش‌های مختلف گردشگری استان گفت: تمامی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری اصفهان در شرایط مطلوب قرار دارد و آماده ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است.

وی افزود: بنا‌های تاریخی، مراکز فرهنگی و زیرساخت‌های گردشگری استان پس از انجام اقدامات لازم، آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی هستند و هیچ‌گونه محدودیتی برای حضور مسافران وجود ندارد.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: اصفهان امروز با تمام ظرفیت‌های خود مهیای استقبال از گردشگران است و جاری بودن زاینده‌رود، جذابیت این شهر تاریخی را دوچندان کرده است.

وی در پایان با دعوت مجدد از مردم ایران برای سفر به اصفهان گفت: امیدواریم هم‌وطنان با حضور در این استان، ضمن بهره‌مندی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، از فضای دلنشین ایجاد شده در حاشیه زاینده‌رود نیز لذت ببرند.

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اصفهان زاینده رود گردشگران مهدی جمالی‌نژاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
9
پاسخ
واقعا اصفهان بدون زاینده رود جذبه ای نداره..کاش همیشه جریان می داشت..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
3
پاسخ
خدا رو شکر
شهر زنده شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
4
پاسخ
یک جوری باز کنید متناسب با فصل کاشت باشه و الویت به کشاورزای اصفهان برسه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
😡حالا هندونه نکارین اتفاقی نمیوفته
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