خبر خیلی خوب برای اصفهانیها
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مهدی جمالینژاد روز شنبه با اشاره به بازگشایی دریچههای سد زایندهرود به رسانهها اظهار کرد: آب بار دیگر در بستر زایندهرود جاری شده و طبق برنامهریزیهای انجامشده، این رودخانه به صورت متناوب تا سه ماه آینده از جریان آب برخوردار خواهد بود.
وی افزود: جاری شدن آب در زایندهرود، علاوه بر آثار مثبت زیستمحیطی، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت تعاملات فرهنگی و ارتقای روحیه عمومی شهروندان و گردشگران ایفا میکند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه زایندهرود همواره یکی از مهمترین مؤلفههای هویتی و فرهنگی اصفهان بوده است، گفت: حضور آب در این رودخانه تاریخی، جلوهای متفاوت به فضای شهری و جاذبههای گردشگری اصفهان بخشیده و شرایط مطلوبی را برای حضور مسافران در این شهر فراهم کرده است.
وی با دعوت از مردم سراسر کشور برای سفر به اصفهان و شهرهای واقع در مسیر زایندهرود تصریح کرد: اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا هموطنان از نزدیک شاهد طراوت و پویایی دوباره این رودخانه و زیباییهای کمنظیر اصفهان باشند.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و گردشگری استان برای میزبانی مطلوب از مسافران آمادگی کامل دارند و زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران فراهم شده است.
تخفیفهای ویژه برای سفر به نصفجهان
وی با اشاره به برنامههای حمایتی در حوزه گردشگری افزود: هتلها و مراکز اقامتی استان با ظرفیت کامل آماده پذیرش گردشگران هستند و تخفیفهای ویژهای برای اقامت مسافران در نظر گرفته شده است.
استاندار اصفهان ادامه داد: علاوه بر تسهیلات اقامتی، امکانات و ظرفیتهای مناسبی نیز در بخش خدمات گردشگری، خرید و رفاه مسافران پیشبینی شده تا گردشگران بتوانند سفری آرام، مقرونبهصرفه و خاطرهانگیز را تجربه کنند.
وی با تأکید بر جایگاه ممتاز اصفهان در صنعت گردشگری کشور گفت: این استان با برخورداری از آثار تاریخی شاخص، ظرفیتهای فرهنگی گسترده، صنایع دستی ارزشمند و جاذبههای طبیعی متنوع، همواره یکی از مهمترین مقاصد سفر در ایران به شمار میرود.
جمالینژاد اظهار کرد: جریان دوباره آب در زایندهرود میتواند زمینهساز رونق بیشتر فعالیتهای گردشگری و افزایش حضور مسافران در اصفهان باشد و به پویایی اقتصادی فعالان این حوزه نیز کمک کند.
وی همچنین به توانمندی مردم اصفهان در عبور از شرایط دشوار اشاره کرد و افزود: این استان در مقاطع مختلف تاریخی با چالشها و آسیبهایی مواجه بوده، اما مردم سختکوش و فرهنگدوست اصفهان همواره با تلاش و همبستگی، مسیر بازسازی و توسعه را با موفقیت طی کردهاند.
آمادگی کامل ظرفیتهای تاریخی و گردشگری اصفهان
استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازسازی و احیای بخشهای مختلف گردشگری استان گفت: تمامی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری اصفهان در شرایط مطلوب قرار دارد و آماده ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است.
وی افزود: بناهای تاریخی، مراکز فرهنگی و زیرساختهای گردشگری استان پس از انجام اقدامات لازم، آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی هستند و هیچگونه محدودیتی برای حضور مسافران وجود ندارد.
جمالینژاد تصریح کرد: اصفهان امروز با تمام ظرفیتهای خود مهیای استقبال از گردشگران است و جاری بودن زایندهرود، جذابیت این شهر تاریخی را دوچندان کرده است.
وی در پایان با دعوت مجدد از مردم ایران برای سفر به اصفهان گفت: امیدواریم هموطنان با حضور در این استان، ضمن بهرهمندی از جاذبههای تاریخی و فرهنگی، از فضای دلنشین ایجاد شده در حاشیه زایندهرود نیز لذت ببرند.