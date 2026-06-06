غافلگیری ۳ متهم در محل دپوی ۴۷۰ کیلو تریاک

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ سردار موقوفه ئی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی پلیس استان فارس از رصد تحرکات یک باند از انتقال محموله سنگین مواد مخدر به یک منزل در یکی از شهرک‌های شهر کرمان مطلع شدند.

وی افزود: در این راستا ماموران پس از شناسایی دقیق محل دپوی این محموله طی عملیاتی از این محل بازدید و موفق شدند ۴۷۰ کیلوگرم تریاک کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این عملیات سه دستگاه خودرو مربوط به عاملان حمل و نگهداری مواد مخدر توقیف و سه متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.