غافلگیری ۳ متهم در محل دپوی ۴۷۰ کیلو تریاک
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۴۷۰ کیلوگرم تریاک از مخفیگاه سه متهم در یکی از شهرکهای حومه کرمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۱۰| |
3534 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ سردار موقوفه ئی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی پلیس استان فارس از رصد تحرکات یک باند از انتقال محموله سنگین مواد مخدر به یک منزل در یکی از شهرکهای شهر کرمان مطلع شدند.
وی افزود: در این راستا ماموران پس از شناسایی دقیق محل دپوی این محموله طی عملیاتی از این محل بازدید و موفق شدند ۴۷۰ کیلوگرم تریاک کشف کنند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این عملیات سه دستگاه خودرو مربوط به عاملان حمل و نگهداری مواد مخدر توقیف و سه متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟