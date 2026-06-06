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عامل مهم افزایش حوادث ناگوار در پایتخت چیست؟

ئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از شکل گیری ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران در روز شنبه شانزدهم خرداد ماه... رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از شکل گیری ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران در روز شنبه شانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۵ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۰۹
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1173 بازدید
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عامل مهم افزایش حوادث ناگوار در پایتخت چیست؟

به گزارش تابناک؛ سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت:

در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: تجربه نشان از آن دارد انتخاب سرعت غیر مجاز در هنگام رانندگی احتمال وقوع حوادث تلخ و ناگوار را چند برابر افزایش می‌دهد. رانندگان محترم لطفا با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی بین خطوط حرکت کنید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
4
پاسخ
تورم بیست رقمی
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
3
پاسخ
یکی از دلایل میتونه این باشه که به دلیل افزایش سرسام آور هزینه ای دریافت گواهینامه، خیلی ها حاضر نیستند آموزشگاه رانندگی ثبت نام کنند و بدون گواهینامه پشت فرمون می نشینند. همون موقع که گواهینامه 6 تومن بود کسی نمیرفت بگیره، چه برسه الان که شده 15 تومن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
1
پاسخ
عوامل مهم در ایجاد ترافیک در تهران منهای تعداد زیاد تردد خودرو های بی هدف وخیابان گردی نبود نظارت وحضور پلیس در اکثر موارد وایجاد راهبندانهایی که توسط خود عوامل پلیس به منظور ایجاد تسهیل در نقطه دیگر شهر صورت میگیرد مانند ایجاد راهبند در بزرگراه همت در ابتدای ورودی صیاد در ساعات پیک ترافیک که منجر به ترافیک سنگین در بزرگراه همت حتی در مواردی تا مدرس میگرددوهنوز هم این روش را روزانه انجام میدهند در صورتیکه اگر مسیر را باز بگذارند ترافیک کمتری خواهد شد
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