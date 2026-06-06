صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ویزای آمریکا برای چه کسانی صادر نشد؟

آمریکا به دبیرکل فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی ایران ویزا نداد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۰۳
| |
3807 بازدید
|
۱۴

ویزای آمریکا برای چه کسانی صادر نشد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در شرایطی که آمریکا به تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویزا داده است، برخی از همراهان و نفرات تیم ملی موفق به اخذ ویزای آمریکا نشده‌اند.

تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است امروز (شنبه) آنتالیا را به مقصد تیخوانا ترک و اردوی خود را در کشور مکزیک برپا کند. با این حال طبق پیگیری نفراتی، چون مهدی محمدنبی مدیر تیم، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال، مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم ملی، محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای تیم ملی، سیامک قلیچ‌خانی از اعضای رسانه‌ای تیم ملی، یکی از آنالیزور‌های تیم ملی، نمایندگان وزارت امور خارجه، حراست و کمیته بین‌الملل نفراتی هستند که آمریکا ویزای آنها را صادر نکرده است.

بر این اساس و طبق اطلاعات این نفرات قرار است همراه تیم ملی به مکزیک بروند و تلاش‌ها برای دریافت ویزا همچنان ادامه خواهد داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روادید مهدی محمد نبی تیم ملی مکزیک ویزای آمریکا مهدی خراطی تابناک ورزشی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نامه خضریان به عراقچی برای پیگیری ویزای کادر تیم‌ملی
فرشاد فرجی در آستانه توافق با این تیم
صعود کیانی و سلیمی در رنکینگ جدید تکواندو
برخورد عجیب با تیم‌ملی عراق در آمریکا!
روادید آمریکا برای ملی‌پوشان صادر شد!
اعلام زمان پرواز تیم ملی به مکزیک
سفر به مکزیک در گرو صدور ویزای آمریکا؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
26
7
پاسخ
ایجاد دودستگی در تیم . ایجاد دو دستگی بین مردم . تخریب روحیه تیم تا گرفتن نتایج فاجعه بار . آماده سازی اندکی وطن فروش و اکثریت خارجی ایرانی نما در ورزشگاه ها و ... برنامه ی آمریکای مثلا ابرقدرت است که حتی ذلیل و حقیر بودن خودش را در ورزش هم نشان می دهد . بازگشت ایران در لحظات آخر هم فیفا را مات می کند و هم برگزاری جام جهانی را به کام آمریکاییها زهرمار .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
47
پاسخ
لزوم نداره برن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
21
پاسخ
سرکارید همه تون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
35
پاسخ
دست از پا درازتر برمیگردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
25
6
پاسخ
نفوذی های وطن فروش در فضای مجازی خط « چرا این همه آدم رفته » را به دستور آمریکا دنبال می کنند . آمریکا هم با ویزای گزینشی دادن بر این آتش می دمد تا بلکه حتی از یک فوتبال هم در ایران دودستگی ایجاد کنه . بازگشت تیم به کشور و تأثیرگذاری منفی بر روند مسابقات ، پاسخ مناسب ایران به این شیطنت ابلهانه است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
34
پاسخ
در ایران همه چیز سیاسی است حتی فوتبال.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
16
6
پاسخ
دقیقا همه برن دو دقیقه مونده به شروع بازی اعلم کنن در زمین حاضر نمیشویم.
به ریش فیفا و امریکا هم بخندن
یا برن توو زمین هر چی توپ اومد شوت کنن توی اوت
بازی رو به گند بکشن و دنیا رو به ....
آبروی آمریکا توی کل دنیا میره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
36
پاسخ
چه خبره ؟؟؟ لشکر راه انداختن دنبالشون ؟؟؟ بهتر که ویزا بهشون ندادن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
پس انداز،،یعنی هر سال همراهان از تیم بیشتر بوده؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
کدوم لشکر جناب خارجی پرست . کاروان سایر تیم ها رو ندیدی ؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
صحیح است صحیح است مسابقات ورزشی جای لشگرکشی نیست متاسفانه فدراسیون کشتی هم همین وضع را داره 10 تا کشتی گیر میرن صد نفر همراهشون واقعا مسخرس البته در مملکتی که روی بودجه عمومی ان نظارتی نباشه همین وضع حاکمه مردم نون ندارن بخورن یک عده بودجه مملکت را خرج مسافرت و عشق و حالشون میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
20
پاسخ
واقعا لذت بردم به این لشگر خصوصا خود تاج و دارودسته اش که هیچ کاری جز گردش و تفریح نداشته و ندارن ویزا ندادن سفر همین چند نفر ده ها میلیارد تومن برای مملکت هزینه داشت بلاخره ما نفهمیدیم این مسابقات ورزشی است یا لشگرکشی به امریکا
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
16
پاسخ
تو این شرایط جنگی این همه آدم برای چی میخوان برن؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا
اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mGx
tabnak.ir/005mGx