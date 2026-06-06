ویزای آمریکا برای چه کسانی صادر نشد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در شرایطی که آمریکا به تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویزا داده است، برخی از همراهان و نفرات تیم ملی موفق به اخذ ویزای آمریکا نشدهاند.
تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است امروز (شنبه) آنتالیا را به مقصد تیخوانا ترک و اردوی خود را در کشور مکزیک برپا کند. با این حال طبق پیگیری نفراتی، چون مهدی محمدنبی مدیر تیم، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال، مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم ملی، محسن معتمدکیا مدیر رسانهای تیم ملی، سیامک قلیچخانی از اعضای رسانهای تیم ملی، یکی از آنالیزورهای تیم ملی، نمایندگان وزارت امور خارجه، حراست و کمیته بینالملل نفراتی هستند که آمریکا ویزای آنها را صادر نکرده است.
بر این اساس و طبق اطلاعات این نفرات قرار است همراه تیم ملی به مکزیک بروند و تلاشها برای دریافت ویزا همچنان ادامه خواهد داشت.
به ریش فیفا و امریکا هم بخندن
یا برن توو زمین هر چی توپ اومد شوت کنن توی اوت
بازی رو به گند بکشن و دنیا رو به ....
آبروی آمریکا توی کل دنیا میره