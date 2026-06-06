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دفاع تمام قد کیهان از دولت پزشکیان!

دشمن تلاش می‌کند از رهگذر وجود فشار‌های ناشی از وضع موجود که خود طراحی نموده و محدودیت‌ها و دشواری‌هایی که از آن ناشی می‌شود، مقامات جمهوری اسلامی را در موفقیت‌آمیز بودن استقامتی که به خرج می‌دهند دچار تردید کرده و شرایط پیش روی ایران را سیاه، یأس‌آلود و ترسناک ببینند.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۰۱
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3120 بازدید
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۱۴
دفاع تمام قد کیهان از دولت پزشکیان!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این در حالی است که خود دشمن با شرایطی با این مختصات مواجه بوده و راه برون‌رفتی ندارد الا اینکه خدای نکرده از خروجی جنگ رمضان‌، انفعال ایران را بیرون آورده و آن را به‌عنوان علامت پیروزی خود نشان دهد. 


دشمن به طرق مختلف از جمله از طریق واسطه‌هایی که علی‌رغم عامل دشمن بودن‌، بعضاً مورد اعتماد دیده می‌شوند و در مواردی مناصب کارشناسی به آن‌ها سپرده شده‌، در صدد است استقامت ایران در مقابل خود را بشکند و مسئولین را به تن دادن به راه‌های دیگری و کنار گذاشتن راه موفق تجربه شده استقامت وادار نماید. 

دشمن در این مراودات با سفید شویی کردن از اهداف خود، در صدد است این ذهنیت را در ایرانیان پدید آورد که درس گرفته و قرار نیست دوباره دست به خیانت علیه ایران بزند! اگر توئیت‌ها و اظهارات یک ماه اخیر ترامپ و اعضای دولت او درباره ایران را مشاهده کنید، همین خط باطل را می‌بینید. در حالی که حتی بعد از توقف جنگ که ناشی از ناتوانی آن در ادامه دادن جنگ بود، دست از ادعاهای بزرگ علیه ایران بر نداشت. 

دشمن در تماس‌ها، واسطه فرستادن‌ها و... وانمود می‌کند اولاًً ایران بدون دست برداشتن آمریکا راهی برای غلبه بر دشمنی‌های ایالات متحده ندارد و ثانیاًً راه دیگری غیر از ایستادگی و تحمل محاصره و تحریم هم هست؛ اگر ایران درباره تنگه و اورانیوم و لبنان کوتاه بیایید، آمریکا به مرور حصار و تحریم را برمی‌دارد! یعنی مزورانه می‌خواهد سه سلاح اساسی ایران- شامل تنگه‌، هسته‌ای و منطقه- را فوری و مجانی از دست ایران درآورد، آنگاه دوباره دبه کرده و کاهش مرحله‌ای حصر و تحریم‌ها را به پذیرش محدودیت قدرت و بُرد موشک‌های ایران منوط نماید.

آمریکا گمان می‌کند دولت ایران با شرایط نه جنگ نه صلح خود را در تنگنا می‌بیند و لذا به این سمت می‌آید. بعضی از واسطه‌های شناخته‌شده و شناخته‌نشده آمریکا، به نام نظر کارشناسی و کمک به دولت‌، شب و روز بر این تنور می‌دمند و نزد مقامات ریش می‌جنبانند.

 دولت دکتر پزشکیان از رهگذر استقامت بسیار بالایی که در این جنگ از خود نشان داد، به دولتی افتخارآمیز تبدیل و خود رئیس‌جمهور بسیار محبوب شد، به این دلیل بعید است پیام‌ها و واسطه‌های دشمن علی‌رغم نفوذهایی که به هم زده‌اند، بتوانند سرمایه افتخارآمیز دولت را با وعده‌های پوچ مبادله نمایند.

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روزنامه کیهان دولت پزشکیان دفاع شریعتمداری رئیس جمهور جنگ آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
11
17
پاسخ
حالا دیگه باید به پزشکیان و دولتش هم شک کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شاید هدف خبر همینه
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
18
پاسخ
فقط اگر صدا وسیما را از دست اینها بیرون بیاورند و به دولت برگردانند، دیگر این همه دوگانگی و تفرقه نخواهد بود. مخصوصا آن برنامه معروف که دایما در حال مخالفت با مذاکره و دلسوزان و دولت است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
حالا فعلا دولت همین چیزهایی که دستشه کنترل کنه صدا و سیما پیش کش
هفت پیچ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
15
پاسخ
رئیس جمهور محبوب رو خیلی خوب گفتی!!
ارزانی و وفور نعمت همه جا فریاد میزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
واقعا..محبوب رو از کجا آورده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
7
پاسخ
چی داداش؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
16
پاسخ
حاج حسین یک رو باش دو رو بودن خوب نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شاید صرفا جهت ریزش طرفدارانش این نقل قول شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
یعنی ظاهر طرفدار پزشکیان و در باطن خیر ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
13
پاسخ
مطالب کیهان ارزش نقل قول نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
6
پاسخ
خدا به داد پزشکیان برسد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
0
پاسخ
فقط احمدی نژاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
1
پاسخ
پزشکیان و عملکرد دولتش فاجعه بار است با این تورمی که این دولت خلق کرده است به زودی مردم به ستوه کامل درمی
آیند این دولت دولت ثروثتمندان و دلالان و بازاریان است نه دولت مردم؟
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