نبض خبر
تصاویر حمله آمریکا به قشم و سیریک که با پاسخ شدید ایران مواجه شد
هواگردهای ارتش آمریکا طی ساعات اخیر چند موضع غیرنظامی و مدتی نظیر دکل مخابراتی را در قشم و سیریک هدف قرار دادند که با حملات متقابل موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاههای آمریکا در کویت و بحرین همراه شد. تصاویری که از این حملات به مناطق غیرنظامی قشم و سیریک منتشر شده را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جنگ آمریکا و ایران نقض آتش بس تبادل آتش ویدیو
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از رهبر عزیز تر از جانمان تقاضا داریم دستور فرمایند بمب اتم ساخته شود این اجنبی های از خدا بیخبر ( امریکا و اسراییل ) فقط زبان زور و قدرت را میفهمند
دکل مخابرات را زدند که اگر نیرو پیاده کردند
ارتباط قطع باشد
ارتباط قطع باشد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
بنده سواد نظامی و سیاسی ندارم، هوش چندانی هم ندارم، الان اون صهیون های یانکی، آتش بس را مرتب نقض می کنند، بعد از این طرف ما بر سر بندهای تفاهم نامه باهاشون کشمکش داریم! داستان چیه؟؟؟؟؟