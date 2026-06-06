تصاویر حمله آمریکا به قشم و سیریک که با پاسخ شدید ایران مواجه شد

هواگردهای ارتش آمریکا طی ساعات اخیر چند موضع غیرنظامی و مدتی نظیر دکل مخابراتی را در قشم و سیریک هدف قرار دادند که با حملات متقابل موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین همراه شد. تصاویری که از این حملات به مناطق غیرنظامی قشم و سیریک منتشر شده را می‌بینید.