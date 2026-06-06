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کد خبر:۱۳۷۷۱۸۴
کد خبر:۱۳۷۷۱۸۴
30591 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

تصاویر حمله آمریکا به قشم و سیریک که با پاسخ شدید ایران مواجه شد

هواگردهای ارتش آمریکا طی ساعات اخیر چند موضع غیرنظامی و مدتی نظیر دکل مخابراتی را در قشم و سیریک هدف قرار دادند که با حملات متقابل موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین همراه شد. تصاویری که از این حملات به مناطق غیرنظامی قشم و سیریک منتشر شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ آمریکا و ایران نقض آتش بس تبادل آتش ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
29
42
پاسخ
مرگ بر همه یانکی صهیونهای بی پدر مادر کودک خوار اپستینی
حمید..
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
41
35
پاسخ
از رهبر عزیز تر از جانمان تقاضا داریم دستور فرمایند بمب اتم ساخته شود این اجنبی های از خدا بیخبر ( امریکا و اسراییل ) فقط زبان زور و قدرت را میفهمند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
29
35
پاسخ
بایستی مرکز مخابرات امارات و کویت و بحرین زیر ضرب قرار بگیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
11
29
پاسخ
دکل مخابرات را زدند که اگر نیرو پیاده کردند
ارتباط قطع باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
وای خدا تو ی شاهکار نظامی و تحلیل گر عمیق مسایل نظامی هستی بپا ترور نشی با این تحلیلای سنگینی ک داری
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
24
پاسخ
بنده سواد نظامی و سیاسی ندارم، هوش چندانی هم ندارم، الان اون صهیون های یانکی، آتش بس را مرتب نقض می کنند، بعد از این طرف ما بر سر بندهای تفاهم نامه باهاشون کشمکش داریم! داستان چیه؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
12
19
پاسخ
لعنت بر ترامپ بی شرف.
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