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تصاویر حملات موشکی ایران به پایگاههای آمریکا در بحرین و کویت
در پی تجاوز ددمنشانه آمریکا به جزایر قشم و سیریک طی ساعات اخیر، حملات موشکی ایران به پایگاههای آمریکا در بحرین و کویت در جریان است. مجموعه تصاویر از فعالیت گسترده پدافند هوایی بحرین برای مقابله ناکام با موشکها و پهپادهای ایران را ببینید.
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کار خوبی میکنه سپاه دست مریزاد محاصره دریایی نفس مردم ایران را گرفته بزنن دو تا ناو آمریکایی را نابود کنند این جنگ بر علیه مردم ایران بود سپاه هم مثل همیشه سینه سپر کرده در مقابل بد خواهان ملت
پدافندهای رهگیر را می بایست حداقل در کویت وبحرین وابوظبی از کار انداخت تا موشکها وپهپادهای بیشتری اهداف نظامی یانکی صهیونهای آشغال را نابود کند
یانکی جماعت فقط وقتی حرف شنوی پیدا می کند که به داخل تابوت هدایت شود
نتیجه باز بودن تنگه باب المندب همینه
اگر تنگه باب المندب بسته شده بود الان یانکستان بنزین 10 دلار بود.
اگر تنگه باب المندب بسته شده بود الان یانکستان بنزین 10 دلار بود.