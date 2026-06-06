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کد خبر:۱۳۷۷۱۸۱
کد خبر:۱۳۷۷۱۸۱
10148 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

تصاویر حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت

در پی تجاوز ددمنشانه آمریکا به جزایر قشم و سیریک طی ساعات اخیر، حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت در جریان است. مجموعه تصاویر از فعالیت گسترده پدافند هوایی بحرین برای مقابله ناکام با موشک‌ها و پهپادهای ایران را ببینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
20
پاسخ
کار خوبی می‌کنه سپاه دست مریزاد محاصره دریایی نفس مردم ایران را گرفته بزنن دو تا ناو آمریکایی را نابود کنند این جنگ بر علیه مردم ایران بود سپاه هم مثل همیشه سینه سپر کرده در مقابل بد خواهان ملت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
15
پاسخ
پدافندهای رهگیر را می بایست حداقل در کویت وبحرین وابوظبی از کار انداخت تا موشکها وپهپادهای بیشتری اهداف نظامی یانکی صهیونهای آشغال را نابود کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
10
9
پاسخ
نتیجه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
17
پاسخ
یانکی جماعت فقط وقتی حرف شنوی پیدا می کند که به داخل تابوت هدایت شود
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
18
پاسخ
بازدارندگی اتمی درست کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
17
پاسخ
نتیجه باز بودن تنگه باب المندب همینه
اگر تنگه باب المندب بسته شده بود الان یانکستان بنزین 10 دلار بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
14
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
16
پاسخ
پاینده ایران❤️✌️
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
15
پاسخ
اگر یانکی ها دوباره حمله کردند باید کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به عصر حجاز و بیانان گردی برگردانیم. سرزمینی بنام کشور نداشته باشند
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