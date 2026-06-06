در پی تجاوز ددمنشانه آمریکا به جزایر قشم و سیریک طی ساعات اخیر، حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت در جریان است. مجموعه تصاویر از فعالیت گسترده پدافند هوایی بحرین برای مقابله ناکام با موشک‌ها و پهپادهای ایران را ببینید.