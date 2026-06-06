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کد خبر:۱۳۷۷۱۷۵
کد خبر:۱۳۷۷۱۷۵
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نبض خبر

لحظات شلیک اخطار ارتش به سمت ناوشکن‌های آمریکایی

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: «در ادامه عملیات مقابله با شرارت ها و مزاحمت های دریایی و ربایش شناورهای تجاری و نفت کش توسط نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن های متجاوز DDG_103 و DDG_87 دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند... به دنبال این عملیات و عملیاتهای روزهای گذشته، علاوه بر ناوشکن های دشمن آمریکایی صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به عنوان عامل مزاحمت ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر تهاجمی آبخاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است. مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر لزوم دست برداشتن دشمن آمریکایی صهیونی از دزدی و شرارت دریایی، تاکید کرد: با وجود گسترش و دور شدن ناوهای دشمن از تیررس موشک های استفاده شده، در صورت نیاز، موشک های این نیرو با برد بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت...»
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نبض خبر حمله موشکی تنگه هرمز ویدیو محاصره دریایی ایران نیروی دریایی ایران
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