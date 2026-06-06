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کد خبر:۱۳۷۷۱۷۴
کد خبر:۱۳۷۷۱۷۴
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نظرات: ۱
نبض خبر

جنگ را به اقیانوس هند، باب‌المندب، دریای سرخ و مدیترانه خواهیم کشاند

سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در مصاحبه سی‌ان‌ان گفت: «اگر جنگ ادامه یابد و محاصره دریایی برداشته نشود، جنگ را به اقیانوس هند، تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و مدیترانه خواهیم کشاند. با حمله به این پایگاه‌های آمریکایی دیگر، بعد دیگری به جنگ خواهیم داد. آمریکا قطعاً خسارات بسیار بیشتری خواهد دید. خسارات آمریکا بسیار سنگین خواهد بود.» اظهارات رضایی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر محسن رضایی جنگ آمریکا و ایران محاصره تنگه هرمز محاصره دریایی ایران ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
9
پاسخ
احسنت احسنت احسنت .تهدید در برابر تهدید .نه این که بگی خوب زندن حالا چه کار کنیم باز هم میزنن .
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