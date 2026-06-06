سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در مصاحبه سی‌ان‌ان گفت: «اگر جنگ ادامه یابد و محاصره دریایی برداشته نشود، جنگ را به اقیانوس هند، تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و مدیترانه خواهیم کشاند. با حمله به این پایگاه‌های آمریکایی دیگر، بعد دیگری به جنگ خواهیم داد. آمریکا قطعاً خسارات بسیار بیشتری خواهد دید. خسارات آمریکا بسیار سنگین خواهد بود.» اظهارات رضایی را می‌بینید و می‌شنوید.