پروفسور «متیو بان» مشاور پیشین وزارت انرژی آمریکا و استاد دانشگاه هاروارد معتقد است در مذاکرات کنونی با آمریکا، ایران نیز باید امتیازاتی را که خواهان آن است دریافت کند؛ از جمله تضمین‌هایی در برابر حمله نظامی و لغو بخشی از تحریم‌ها.

مواضع ترامپ و ایران خیلی از هم فاصله دارد/ تهران باید تضمین‌هایی در برابر حمله نظامی و لغو تحریم‌ها دریافت کند

پروفسور «متیو بان» مشاور پیشین وزارت انرژی آمریکا می‌گوید: نگرانم که این جنگ به منافع آمریکا، منافع ایران و امنیت جهانی آسیب زده باشد و در حال حاضر پایان روشنی نیز برای آن دیده نشود. دیدگاه ایران و دیدگاه دولت ترامپ همچنان فاصله بسیار زیادی با یکدیگر دارند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری «رویترز» اعلام کرده است که ایالات متحده در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حال آماده‌سازی پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای محکوم کردن ایران است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رویترز اعلام کرد: این در حالی است که تهران و واشنگتن در حال گفت‌و‌گو درباره تمدید آتش‌بس هستند؛ توافقی که می‌تواند راه را برای گفت‌و‌گو درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران هموار کند.

با این حال، دیپلمات‌های مستقر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رویترز گفتند که واشنگتن با نزدیک شدن به نشست فصلی شورای حکام آژانس اتمی در هفته آینده، در حال تهیه متن یک قطعنامه علیه ایران است، اما هنوز آن را توزیع نکرده و بنابراین جزئیات آن مشخص نیست.

«میخائیل اولیانوف» سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم این اقدام ممکن است طرف ایرانی را تحریک کند.»

روسیه و چین دو کشوری هستند که با تمامی قطعنامه‌های اخیر علیه ایران در شورای حکام مخالفت کرده‌اند. این قطعنامه‌ها به‌طور مشترک از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان ارائه شده و با اکثریت آرا به تصویب رسیده‌اند.

اولیانوف افزود: «تا آنجا که می‌دانم، آنها قصد دارند از ایران بخواهند به کارکنان آژانس برای دسترسی به تاسیسات هسته‌ای در خاک ایران اجازه ورود بدهد.»

با این حال وی افزود که باور ندارد آمریکا در نهایت این پیش‌نویس را رسما ارائه کند.

در خصوص این تحولات خبرنگار تابناک گفتگوی کوتاهی با پروفسور «متیو بان» مشاور پیشین وزارت انرژی آمریکا و استاد دانشکده کندی در دانشگاه هاروارد انجام داده که در ادامه می‌آید.

«متیو بان» یکی از محققین اصلی پروژه مرکز بلفر دانشگاه هاروارد در مدیریت اتم است. قبل از آمدن به هاروارد، «بان» به عنوان مشاور دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ خدمت می‌کرد. بان در سال ۱۹۹۵ مطالعه محرمانه‌ای در مورد امنیت هسته‌ای را از شورای مشاوران رئیس جمهور در علم و فناوری (PCAST) هدایت و مدیریت کرد. این مطالعه به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری ریاست جمهوری ۴۱ (۱۹۹۵) عمل کرد که سیاست‌های دولت ایالات متحده را برای تامین امنیت مواد هسته‌ای تعیین کرد.

«متیو بان» در خصوص ارائه احتمالی پیش نویس قطعنامه آمریکا علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگار تابناک می‌گوید: امیدوارم مناقشه میان کشور‌های ما (آمریکا و ایران) به زودی و به شیوه‌ای حل‌وفصل شود که در راستای منافع ملی هر دو طرف باشد.

وی افزود: به نظر من، اینکه آیا قطعنامه‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شود یا نه، مسئله اصلی نیست.

مشاور دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید گفت: در نهایت، پرسش اساسی مرتبط با موضوع هسته‌ای این است که آیا ایران و سایر طرف‌ها می‌توانند به وضعیتی دست یابند که در آن جهان اطمینان داشته باشد برنامه هسته‌ای ایران خطر اندکی برای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای دارد و در عین حال ایران نیز مطمئن باشد که مورد حمله قرار نخواهد گرفت یا از طریق تهدید و فشار سیاسی تحت باج‌خواهی قرار نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: رسیدن به چنین وضعیتی در نهایت مستلزم یک توافق مذاکره‌شده خواهد بود؛ توافقی که شامل محدودیت‌ها و نظارت مؤثر بین‌المللی بر فعالیت‌هایی باشد که ایران را به توانایی تولید سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کنند.

استاد دانشگاه هاروارد در ادامه افزود: در مقابل، ایران نیز امتیازاتی را که خواهان آن است دریافت کند؛ از جمله تضمین‌هایی در برابر حمله نظامی و لغو بخشی از تحریم‌ها.

«بان» در خصوص این پرسش که «ارزیابی شما از روند گفت‌و‌گو‌های کنونی میان ایران و آمریکا چیست؟ آیا به تفاهم نامه ختم می‌شود و این تفاهم نامه به توافق جامع؟ یا تداوم وضعیت فعلی یا یک جنگ گسترده دیگر؟» گفت:‌ای کاش پاسخ این سؤال را می‌دانستم. نگرانم که این جنگ به منافع آمریکا، منافع ایران و امنیت جهانی آسیب زده باشد و در حال حاضر پایان روشنی نیز برای آن دیده نشود. دیدگاه ایران و دیدگاه دولت ترامپ همچنان فاصله بسیار زیادی با یکدیگر دارند.