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اسماعیلی در گفت‌و‌گو با تابناک:

بیمه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در آستانه تعیین تکلیف / آخرین وضعیت حذف پیمانکاران از قرارداد نیرو‌های شرکتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از نهایی شدن بررسی‌ها برای تحت پوشش قرار گرفتن صد‌ها هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه و تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی و حذف واسطه‌ها از قرارداد‌های استخدامی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۰۲۷
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13888 بازدید
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۲۳

بیمه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در آستانه تعیین تکلیف / آخرین وضعیت حذف پیمانکاران از قرارداد نیرو‌های شرکتی

مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از سه پرونده مهم و اولویت‌دار این کمیسیون در حوزه کار و اشتغال خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اکنون در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری است، تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی است.

وی با اشاره به جمعیت بالای کارگران ساختمانی فاقد پوشش بیمه‌ای اظهار داشت: امروز حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در صف انتظار بیمه قرار دارند و لازم است سازوکاری طراحی شود که همه این افراد بتوانند از خدمات بیمه‌ای برخوردار شوند.

اسماعیلی افزود: سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده و اکنون کارگروه تخصصی تشکیل شده تا مدل نهایی تأمین منابع و پوشش بیمه‌ای این کارگران را بررسی و نهایی کند. هدف ما این است که تمامی کارگران ساختمانی که در سامانه‌های مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دستور کار مجلس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی را دومین اولویت مهم این کمیسیون عنوان کرد و گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از مطالبات جدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و کمیسیون اجتماعی نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه و برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شاغل است. در صورت تحقق این موضوع، بخشی از منابعی که اکنون در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد، مستقیماً به کارکنان پرداخت خواهد شد و این مسئله می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی نیروهای شرکتی منجر شود.

اسماعیلی ادامه داد: این طرح در ماه‌های اخیر میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بوده و جلسات متعددی نیز با حضور مسئولان دولتی برگزار شده است تا راهکار نهایی برای اجرای آن مشخص شود.

رصد وضعیت کارگران پس از جنگ و جلوگیری از تعدیل نیرو

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس سومین محور فعالیت این کمیسیون را حمایت از کارگران واحدهای تولیدی آسیب‌دیده عنوان کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در جریان جنگ اخیر دچار خسارت شده‌اند و نگرانی‌هایی درباره تعدیل نیرو در این مجموعه‌ها وجود دارد.

بیمه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در آستانه تعیین تکلیف / آخرین وضعیت حذف پیمانکاران از قرارداد نیرو‌های شرکتی

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس به‌صورت مستمر از کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و شرکت‌های مختلف بازدید می‌کند و با مدیران و کارگران جلسات میدانی برگزار می‌شود تا در صورت بروز مشکل، از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از اشتغال و جلوگیری از آسیب به نیروی کار استفاده شود.

اسماعیلی تأکید کرد: حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای خانوارهای کارگری از اولویت‌های اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس است و این موضوع تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.

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مجلس خبر فوری تابناک بیمه کارگران ساختمانی مهدی اسماعیلی شرکت های پیمانکاری مصوبه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
20
پاسخ
استفاده از پیمانکار تامین نیرو، خلاف قانون کار و ظلم به کارگر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
26
پاسخ
سلام دولت ۳۰ سال بازنشستگی برای کارگرساختمان تصویب کرده کارگر ده سال کارکنه بدنش فرسوده میشه چه برسه سی سال لطفا کارگرساختمان جزه مشاغل سخت قراربگیرد واقعا سخته ۲۰سال هم زیاده واسه بازنشستگی
جانبازانقلاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
12
پاسخ
با عرض سلام و ادب از رهبر عزیزمان خواسته ای بزرگ داریم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که خانواده هایشان به طلاق و جدایی کشیده شدن
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
22
پاسخ
شما یک لحظه خودتون رو بذارید جای جماعت کارگر.خودتون متوجه می‌شید که چقدر سخت که همش نگران فردا ت باشی،اینکه جاتو یک مهاجر افغان غیر متخصص بگیره.پیمانکار هم که فقط به فکر جیب خود ش.😥😰😞
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ببین افغانی نباشه بازم دولت هیچ کاری برات نمیکنه چون اصلا نمیخاد کاری کنه ربطی به کسی نداره دولت نمیخاد
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
6
پاسخ
به نظرم بهترین کار دولت استخدام تمام ملت ایران توسط دولت است
پاسخ ها
بهرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
استخدام نیرو ها بصورت مستقیم از ملت خیلی بهتر از استخدام شرکت‌های خصولتی و تامین نیرو هست واسطه گرفتن پول بین دولت و نیروهای انسانی شدند.
Asa
| United Arab Emirates |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
به مزاح از دولت انتقاد فرمودند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
6
پاسخ
به نماینده در جلسات با تامین اجتماعی عرض میکنم . تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان پول از ۱۵ درصد صدور پروانه های ساختمانی بدین منظور دریافت می‌کند و هیچ خدماتی نمی‌دهد . پول از سازنده‌ها دریافت میشود و کارگران بیمه نمی‌شوند .
قطعا یک تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ضروری است و نتیجه آن باید به اطلاع مردم به عنوان ذی نفعان برسد و غیر از این یعنی نیرنگ و کلاهبرداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
13
پاسخ
سه ماه نمایندگان مجلس فقط میگن رئیس جمهور دستور داده نیروهای شرکتی تعیین تکلیف بشن پس کو چرا در اجرا هیچ و پوچ نه دستور رئیس جمهور کسی گوش میده و نه اینکه نمایندگان مجلس غیر از مصاحبه و حرف زدن کاری انجام می دهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
5
پاسخ
چند سال پی کاشیکار اومده بود کار میکرد. دستمزدش روزانه 2 میلیون تومان و ماهانه 60 میلیون تومان می افتاد. اون موقع که ما با مدرک فوق لیسانس و حقوق 6 میلیون تومان، ماهیانه 2.5 میلیون حق بیمه پرداخت میکردیم ایشون 700 هزار تومان پرداحت میکرد بعنوان کارگر ساختمانی. بقیه جق بیمشو دولت پرداحت میکرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تو چرا نارحتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
راننده کامیون هم همینطوره. الان یه کامیون بار میبره بین دو تا شهر، 30 میلیون تومان کرایه میگیره. بعد دولت واسه بیمه اون سوبسید میده ولی یه کارمند با حداقل حقوق ماهی 18 تومن ماهی 6 میلیون بیمه پرداخت میکنه خیلی افرادی که دولت یارانه بیمه میده در حال حاضر جزو دهک های بالای درامدی هستند ولی قشر متوسط و تحصیل کرده با حقوق ثابت نیاز به حمایت دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
2
پاسخ
کاری که دولت میخواد انجام بده برای کمک به مردم همیشه در صف هست اما کاری که میخواد از مردم چیزی بگیره سریع اجرا میشه،،علت چیه؟؟؟
تام وجری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
9
پاسخ
بنده خدا پیمانکاران ایقدر قوی هستند نمگذارند انجام بشه خود مجلس باپیمانکار داره شورای نگهبهان پیمانگار ی هست چطوری میتونند پیمانکار حذف کنند
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