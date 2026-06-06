بیمه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در آستانه تعیین تکلیف / آخرین وضعیت حذف پیمانکاران از قرارداد نیروهای شرکتی
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از سه پرونده مهم و اولویتدار این کمیسیون در حوزه کار و اشتغال خبر داد و گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که اکنون در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری است، تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی است.
وی با اشاره به جمعیت بالای کارگران ساختمانی فاقد پوشش بیمهای اظهار داشت: امروز حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در صف انتظار بیمه قرار دارند و لازم است سازوکاری طراحی شود که همه این افراد بتوانند از خدمات بیمهای برخوردار شوند.
اسماعیلی افزود: سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده و اکنون کارگروه تخصصی تشکیل شده تا مدل نهایی تأمین منابع و پوشش بیمهای این کارگران را بررسی و نهایی کند. هدف ما این است که تمامی کارگران ساختمانی که در سامانههای مربوطه ثبتنام کردهاند، در کوتاهترین زمان ممکن تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دستور کار مجلس
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی را دومین اولویت مهم این کمیسیون عنوان کرد و گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از مطالبات جدی کارکنان دستگاههای اجرایی است و کمیسیون اجتماعی نیز این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
وی تصریح کرد: هدف اصلی طرح، حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاههای اجرایی و نیروهای شاغل است. در صورت تحقق این موضوع، بخشی از منابعی که اکنون در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد، مستقیماً به کارکنان پرداخت خواهد شد و این مسئله میتواند به بهبود وضعیت معیشتی نیروهای شرکتی منجر شود.
اسماعیلی ادامه داد: این طرح در ماههای اخیر میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بوده و جلسات متعددی نیز با حضور مسئولان دولتی برگزار شده است تا راهکار نهایی برای اجرای آن مشخص شود.
رصد وضعیت کارگران پس از جنگ و جلوگیری از تعدیل نیرو
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس سومین محور فعالیت این کمیسیون را حمایت از کارگران واحدهای تولیدی آسیبدیده عنوان کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی در جریان جنگ اخیر دچار خسارت شدهاند و نگرانیهایی درباره تعدیل نیرو در این مجموعهها وجود دارد.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس بهصورت مستمر از کارخانهها، واحدهای تولیدی و شرکتهای مختلف بازدید میکند و با مدیران و کارگران جلسات میدانی برگزار میشود تا در صورت بروز مشکل، از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از اشتغال و جلوگیری از آسیب به نیروی کار استفاده شود.
اسماعیلی تأکید کرد: حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای خانوارهای کارگری از اولویتهای اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس است و این موضوع تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.
قطعا یک تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ضروری است و نتیجه آن باید به اطلاع مردم به عنوان ذی نفعان برسد و غیر از این یعنی نیرنگ و کلاهبرداری