اعطای تسهیلات با امضا تفاهمنامه بانک صادرات و صندوق بازنشستگی
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، روز شنبه نهم خردادماه سال جاری، مراسم انعقاد تفاهمنامه با حضور قربان اسکندری سرپرست و محمد وطنپور عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در حضور علاءالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و فتحالله توسلی نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد و اعطای تسهیلات به بازنشستهها و خانواده آنها در سال جاری به جریان افتاد.
تداوم همکاری با هدف پوشش دامنه وسیعتری از بازنشستهها
سرپرست بانک صادرات ایران در ابتدای این مراسم از فرصت خدمترسانی به بازنشستهها با عنوان نعمتی ارزنده و بیبدیل یاد کرد و گفت: عرضه خدمات مالی به قشر بازنشسته باید همواره از اولویتهای اصلی نظامهای اقتصادی باشد. بانک صادرات ایران در همین راستا به عنوان نهادی ریشهدار تلاش کرده است طی سالیان متمادی در جهت افزایش رفاه و کاهش نیازهای مالی بازنشستهها عملکرد موثری از خود به جا بگذارد.
قربان اسکندری به اعطای بستههای جامع تسهیلاتی و پرداخت وامهای قرضالحسنه در چارچوب تفاهمنامه اخیر اشاره کرد و افزود: در مجموعه بانک صادرات ایران، تمایل به تداوم همکاریها با هدف پوشش قشر وسیعتری از بازنشستهها و رفع دغدغههای معیشتی آنها وجود دارد. برای تحقق حداکثری این امر میتوان از ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نهایت بهره را برد و خدمات بانکی را به دایره گستردهتری از اقشار بازنشسته تسری داد.
حمایت بانک صادرات ایران از بازنشستهها در جنگ رمضان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز با بیان اینکه بانک صادرات ایران به عنوان نهادی اجتماعی در ذهن بازنشستهها حک شده است، گفت: حدود 3 دهه است که تفاهمنامه اعطای تسهیلات بین دو مجموعه امضا میشود و هر بار جمعیت بیشتری نسبت به دریافت خدمات اقدام میکنند اما بدون تردید جنس همکاریهای ما، فراتر از مباحث مالی است و نوعی مشارکت همدلانه با هدف رفع نگرانی اقشار بازنشسته وجود دارد.
علاءالدین ازوجی با یادآوری حمایت بانک صادرات ایران از بازنشستهها در بزنگاهها به ویژه جنگ رمضان، نسبت به تداوم همکاریها ابراز خشنودی کرد و افزود: در سال 1404 براساس تفاهمنامه، بالغ بر 320 هزار فقره تسهیلات توسط بانک صادرات ایران به اقشار بازنشسته پرداخت شد و هدفگذاری ما برای سال جدید بیش از 360 هزار فقره است. مسلما این آمادگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد تا با مشارکت زیرمجموعههای خود بتواند در راستای افزایش این دامنه گام بردارد.
در این نشست فتحالله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت و از عملکرد موثر بانک صادرات ایران در تقویت سبد معیشتی بازنشستهها قدردانی کرد.
تفاهمنامه بانک صادرات ایران با صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای اعطای تسهیلات به اقشار بازنشسته و اعضای خانواده آنها به بخشهای مختلف تقسیمبندی شده است که از جمله آن میتوان به وام ضروری، قرضالحسنه ازدواج فرزندان، حمایت تحصیلی در قالب پایاننامه دکتری و ... اشاره کرد.