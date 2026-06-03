سید جواد هاشمی روی آنتن زنده گفت: «یک حکومتی از آن طرف دنیا آمده و بیش از ۳۰۰ نفر از مسئولین یک کشور دیگر را ترور کرده و با افتخار هم می‌گوید. جایمان راعوض کنیم؛ اگر ما اف ۳۵ و پایگاه‌های نظامی در آمریکای جنوبی داشتیم و هواپیما می‌بردیم در قلب کاخ سفید و ۳۰۰ نیروی حاکمیت آمریکا را می‌کشتیم، آیا دنیا ما را رها می‌کرد؟ من خودم منتقد تند برخی اتفاقاتم اما آدم نمیتواند حق را ناحق کند.»