En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 362
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۶۸۴۱
کد خبر:۱۳۷۶۸۴۱
767 بازدید
نبض خبر

انفجار خودرو در جایگاه سوخت‌گیری تهرانپارس

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: «در ساعت ۶:۱۴ صبح امروز، وقوع یک مورد انفجار در جایگاه سوخت گاز واقع در بزرگراه یاسینی، مسیر غرب به شرق، بعد از سه‌راه تهرانپارس (نرسیده به پل ۱۲ فروردین) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله نیروهای دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که یک دستگاه خودروی نیسان یخچال‌دار در حال سوخت‌گیری در این جایگاه بوده که به دلایل نامشخص و در حال بررسی، دچار انفجار شده است.خوشبختانه این انفجار منجر به آتش‌سوزی نشده بود، اما شدت آن باعث وارد آمدن خسارات قابل‌توجهی به بدنه خودروی نیسان و بخش‌هایی از سقف و دیواره‌های جایگاه سوخت شده است. در این حادثه دو نفر شامل راننده خودروی نیسان (حدوداً ۶۰ ساله) و یکی از متصدیان جایگاه (حدوداً ۴۰ ساله) دچار مصدومیت شدند.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر انفجار خودرو انفجار پمپ بنزین تهرانپارس ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟