سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: «در ساعت ۶:۱۴ صبح امروز، وقوع یک مورد انفجار در جایگاه سوخت گاز واقع در بزرگراه یاسینی، مسیر غرب به شرق، بعد از سه‌راه تهرانپارس (نرسیده به پل ۱۲ فروردین) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله نیروهای دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که یک دستگاه خودروی نیسان یخچال‌دار در حال سوخت‌گیری در این جایگاه بوده که به دلایل نامشخص و در حال بررسی، دچار انفجار شده است.خوشبختانه این انفجار منجر به آتش‌سوزی نشده بود، اما شدت آن باعث وارد آمدن خسارات قابل‌توجهی به بدنه خودروی نیسان و بخش‌هایی از سقف و دیواره‌های جایگاه سوخت شده است. در این حادثه دو نفر شامل راننده خودروی نیسان (حدوداً ۶۰ ساله) و یکی از متصدیان جایگاه (حدوداً ۴۰ ساله) دچار مصدومیت شدند.»