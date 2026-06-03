مجری شبکه افق با انتقاد از اظهارنظرهای برخی چهره‌های رسانه‌ای درباره تیم ملی فوتبال ایران، خطاب به عادل فردوسی‌پور و محمدحسین قیاسی گفت: «چطور می‌توانند درباره تیم ملی صحبت کنند اما از کودکان ایرانی که به گفته او توسط آمریکا و اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند، حرفی نزنند؟» آنچه مطرح شد را به طور کامل می‌بینید و می‌شنوید.