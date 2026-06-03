نبض خبر
گلایه مجری شبکه افق از فردوسیپور و امیرحسین قیاسی
مجری شبکه افق با انتقاد از اظهارنظرهای برخی چهرههای رسانهای درباره تیم ملی فوتبال ایران، خطاب به عادل فردوسیپور و محمدحسین قیاسی گفت: «چطور میتوانند درباره تیم ملی صحبت کنند اما از کودکان ایرانی که به گفته او توسط آمریکا و اسرائیل جان خود را از دست دادهاند، حرفی نزنند؟» آنچه مطرح شد را به طور کامل میبینید و میشنوید.
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